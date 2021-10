METEO – ALLERTA MALTEMPO prorogata, SCUOLE CHIUSE in alcune zone d’ITALIA anche per DOMANI, ecco dove

Forte peggioramento in atto in alcune zone del sud, anche 1 vittima

Un forte peggioramento sta interessando alcune aree delle regioni meridionali da ormai oltre 24 ore per la formazione di un ciclone mediterraneo semistazionario sul Canale di Sicilia, alimentato dal contrasto tra le più fredde correnti provenienti dai quadranti nordorientali e l’aria più mite presente sui settori nordafricani. Violenti nubifragi in particolare si sono susseguiti tra ieri e oggi soprattutto sui settori jonici della Sicilia, provocando danni, disagi e purtroppo anche una vittima.

Prossimi giorni insisterà il maltempo sull’Italia

Un ciclone mediterraneo, responsabile dei fenomeni violenti ed estremi che si sono abbattuti nelle scorse ore e nella giornata di ieri nei settori sopra menzionati, verrà costantemente alimentato dalle più fresche correnti provenienti dai quadranti nordorientali nei prossimi giorni. Ne deriverà maltempo insistente e persistente su alcune aree del sud nei prossimi giorni, quando il minimo depressionario potrebbe ulteriormente approfondirsi spostandosi verso il Mar Jonio e passando allo stadio di uragano mediterraneo stando alle attuali proiezioni dei principali centri di calcolo. Quest’ultima tuttavia, rimane al momento solo un’ipotesi.

Allerta maltempo prorogata anche per domani, scuole chiuse in Calabria e non solo

Visto il quadro meteorologico che suggerisce, come scritto in precedenza, maltempo ad oltranza, anche l’allerta meteo è stata prorogata per domani martedì 26 ottobre dalla Protezione Civile. Pertanto, molte località della Calabria hanno deciso per tenere le scuole chiuse anche per domani. Tra queste figurano, stando a quanto si apprende dal sito “strettoweb.com“, i capoluoghi Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro e altri comuni delle omonime Province. Scuole chiuse tuttavia anche ad Amendolara, in Provincia di Cosenza e in diversi comuni in Provincia di Crotone, tra cui non figura l’omonimo capoluogo (almeno al momento).

