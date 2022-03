METEO – Allerta NEVE, attesa fino a quote COLLINARI in ITALIA. Il BOLLETTINO della PROTEZIONE CIVILE

Situazione meteo in Italia, maltempo ancora al centro-sud

Ancora buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola è alle prese con una lunga faes invernale che sta interessando particolarmente le regioni del centro-sud; un campo d’alta pressione si trova a ridosso del nord-Europa e permette la discesa di aria fredda dai quadranti orientali sull’Italia. Al momento si denota infatti la presenza di maggiore nuvolosità sulle regioni Adriatiche, dove continuerà a nevicare nei prossimi giorni. Vediamo quale sarà dunque l’evoluzione.

Corridoio freddo fino a metà settimana

Meteo – Un nuovo impulso dai quadranti orientali del continente europeo investirà l’Italia apportando un ulteriore calo delle temperature; sulle regioni Adriatiche i valori termici risulteranno anche di 8°C al di sotto delle medie stagionali e la neve potrà cadere a bassissima quota fino a 100 metri. Altrove le condizioni meteo risulteranno pienamente stabili specie sui versanti Tirrenici e al nord. Intanto vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di quest’oggi nel prossimo paragrafo.

Maltempo e neve, ecco le previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento al Nord-Est. Al Centro: Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche con neve a bassa quota, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno in Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con delle piogge in arrivo anche sul Basso Lazio. In serata tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite, residui fenomeni in Abruzzo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse sui settori Peninsulari con neve oltre i 300-600 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve aumento. In serata residue piogge su Molise, Puglia, variabilità asciutta altrove. PER ULTERIORI DETTAGLI VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET PER AVERE AGGIORNAMENTI METEO.

