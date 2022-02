METEO – ALLERTA per vento, con raffiche di BURRASCA, il comunicato della PROTEZIONE CIVILE

Fronte freddo in arrivo in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione attuale che vede la presenza di nuvolosità compatta a causa di una perturbazione che interesserà specie nelle ore pomeridiane le regioni del medio-basso Adriatico ed in serata anche quelle del meridione. A questa sarà associata un fronte freddo che apporterà qualche nevicata in montagna e nuvolosità compatta sulle regioni del centro-sud. Contestualmente avremo venti molto forti sulle Alpi e sulle località della Pianura Padana, grazie al fenomeno del Foehn (o favonio). Tempo atteso in miglioramento da domani 8 febbraio, con temperature che dopo essere scese momentaneamente sotto le medie del periodo, torneranno ad incrementare.

Meteo settimana, tempo asciutto a lungo

Tendenza meteo – La settimana corrente sarà caratterizzata da assenza prevalente di precipitazioni, grazie ad una nuova rimonta dell’anticiclone delle Azzorre; quest’ultimo tra mercoledì e giovedì posizionerà i suoi massimi tra Mediterraneo occidentale e Italia, con valori fino a 1030 hPa al suolo. Le temperature subiranno un nuovo incremento posizionandosi di molto al di sopra delle medie del periodo, con valori fino a 4-6°C in più nella seconda parte della settimana. Nuova perturbazione in seguito, anche se i modelli sembrerebbero ancora non inquadrare con precisione la dinamica.

Possibile maltempo in arrivo nel prossimo weekend

Meteo weekend – Il fine settimana in arrivo potrebbe essere caratterizzato nuovamente da tempo instabile fino al giorno di San Valentino: in questo frangente l’alta pressione andrebbe per la metà del mese a schiacciarsi a favore di una saccatura depressionaria manovrata dalla Scandinavia: questa potrebbe alimentare una zona di bassa pressione che potrebbe raggiungere anche il nostro territorio. Per il momento rimane ancora un’ipotesi in quanto i modelli sembrerebbero ancora in disaccordo fra di loro. Di seguito vediamo il vento previsto per la giornata odierna, per il quale il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’allerta per forti raffiche.

