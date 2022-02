METEO – Allerta per VENTO, raffiche fino ad intensità di FORTUNALE in ITALIA, il BOLLETTINO della PROTEZIONE CIVILE

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di un vasto fronte nuvoloso in ingresso sulle regioni del centro Italia. Al nord persistono nebbie e nubi basse ma che saranno ben presto scalzate dall’arrivo di un fronte freddo che colpirà in maniera diffusa la nostra penisola. Tra oggi e domani infatti piogge e neve torneranno protagoniste in Italia con forti raffiche di vento, come vedremo più tardi.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per la giornata odierna in Italia: Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli precipitazioni su Liguria, Friuli e Alpi di confine. Al pomeriggio piogge e acquazzoni su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto al Nord-Ovest. In serata tempo in miglioramento ovunque salvo residue nevicate sulle Alpi di confine oltre i 600-700 metri. Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge su Toscana e Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali specie su Lazio e Abruzzo, migliora altrove. Neve in calo fin verso i 1000 metri. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.

Anticiclone e temperature in aumento nella seconda parte della settimana

Tendenza meteo – Nella giornata di domani avremo condizioni di maltempo residuo sulle regioni del sud Italia, prima che il vortice di bassa pressione si sposti verso i paesi dell’est Europa e la Grecia. Al meridione sarà possibile qualche nevicata oltre i 700-1000 metri ma senza apporti significativi al suolo. A seguire un promontorio d’alta pressione di matrice azzorriana andrà a rimontare da ovest verso il Mediterraneo centrale. Questo porterà stabilità in Italia e temperature in aumento con valori fino a 3-4°C al di sopra delle medie del periodo. Vediamo infine nell’ultimo paragrafo il bollettino di Vigilanza valido per la giornata odierna.

