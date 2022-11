Meteo – Alluvione lampo a Jeddah, Arabia Saudita, record di 179 mm caduti in 6 ore; il video

Meteo estremo, le notizie

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano con la consueta rubrica dedicata ai fenomeni meteo estremi. Nel corso della giornata di ieri vi abbiamo parlato del maltempo che si è abbattuto in Sardegna, in particolare nella provincia di Sassari, mentre nella giornata odierna è attesa un’intensa perturbazione sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, dove non si escludono piogge torrenziali e nubifragi. Nella prossima pagina, vi parleremo invece di quanto accaduto oltre i nostri confini nazionali, in particolare del maltempo che ha colpito la città di Jeddah, in Arabia Saudita, nel corso della giornata di giovedì 24 novembre.

Oggi maltempo atteso al centro-sud Italia

Prima di affrontare il tema di quanto accaduto in Arabia Saudita, facciamo una panoramica meteo sul nostro Paese. Il passaggio di un vortice di bassa pressione sul medio-basso versante Tirrenico, porterà nelle prossime ore condizioni di maltempo sulle regioni centro-meridionali italiane. Piogge sparse sono attese su gran parte del centro-sud, più asciutto tra Toscana ed Umbria occidentale, con possibili forti temporali e nubifragi su Campania e dalla seconda parte del giorno anche sui settori ionici di Calabria, Sicilia e Basilicata. Quota neve in calo, fin verso i 1200 metri tra Abruzzo e Molise.

Prossimi giorni instabile specie al centro-sud

Il mese di novembre, quindi anche l’Autunno meteorologico, terminerà con condizioni meteo dinamiche sull’Italia. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà defilato sul vicino Atlantico, lasciando aperta la porta europea alle umide e piovose correnti oceaniche. Tuttavia, gli impulsi perturbati potrebbero avere una traiettoria più meridionale nel corso dei prossimi giorni, penalizzando in particolare le regioni centro-meridionali, mentre il nord rimarrà ai margini. Ancora piogge quindi attese per la prossima settimana, specie al sud, Isole Maggiori e settori adriatici. Più asciutto al nord, anche se con nubi di passaggio e foschie in Pianura Padana. Vediamo nella prossima pagina quanto accaduto a Jeddah, grazie anche ad un contributo video.

Maltempo in Arabia Saudita, alluvione lampo a Jeddah!

Nel corso della giornata di giovedì 24 novembre, un’ondata di maltempo si è abbattuta sull’Arabia Saudita. Particolarmente colpita è stata la città di Jeddah, interessata da un vero e proprio alluvione lampo. Tra le ore 8 e le ore 14 sono caduti ben 179 mm di pioggia, un valore che secondo il Centro nazionale di meteorologia nazionale è un record per la località. Inevitabili i disagi con inondazioni diffuse, voli ritardati all’aeroporto internazionale King Abdulaziz, la chiusura delle scuole ed il blocco della strada per la Mecca; purtroppo si registrano anche 2 vittime. In basso un video delle inondazioni che hanno interessato Jeddah.





