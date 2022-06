METEO – ALTA PRESSIONE in rinforzo in queste ore e clima pienamente ESTIVO, ma non mancano TEMPORALI: ecco dove

Bel tempo su quasi tutta Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono prevalentemente stabili a causa di un campo di Alta pressione di matrice africana che, già in Italia dallo scorso weekend, si sta ulteriormente rinforzando sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, un flusso di correnti più instabile e di natura più fresca porta sulle aree più settentrionali del Paese lo sviluppo di qualche pioggia e temporale localmente anche intenso, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia

Nonostante appaia pressoché evidente sul quadro sinottico un maestoso campo di Alta pressione favorito peraltro dall’affondo di una perturbazione sulle aree più occidentali del Mediterraneo, le condizioni meteo risultano mediamente perturbate sul nordest e in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove i fenomeni localmente appaiono anche particolarmente intensi e accompagnati da attività elettrica, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico.

Tempo prevalentemente stabile nelle prossime ore, con temperature in aumento

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimarranno prevalentemente stabili, stando anche a quanto prospettato dai principali centri di calcolo, grazie alla netta predominanza sul Mediterraneo centrale di un campo di Alta pressione di matrice subtropicale, responsabile peraltro di un aumento sensibile delle temperature che porterà durante la notte sensazioni di caldo accentuato, soprattutto sulle pianure urbanizzate. Tuttavia, non mancheranno ancora temporali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Temporali sulle aree più settentrionali

A causa di un flusso atlantico comunque basso sul continente europeo e causato dal suddetto affondo occidentale, le condizioni meteo si manterranno perturbate anche in serata su alcune delle aree più settentrionali del Paese e in particolare sul Trentino Alto Adige, dove i fenomeni localmente potrebbero risultare anche intensi. All’arrivo del maltempo ovviamente anche le temperature subiranno un calo tanto più consistente quanto più intensa è la fenomenologia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.