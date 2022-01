METEO – ALTA PRESSIONE invadente in ITALIA ma con possibile NEVE al Sud, possibile cambiamento da fine mese?

Domenica fredda ma con pochi fenomeni

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un robusto anticiclone tra Francia e Isole Britanniche con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Vortice depressionario di origine artica che si muove dall’Europa orientale verso la Grecia, con aria fredda di natura artica che arriva ad interessare parzialmente la Penisola Italiana con clima freddo al Centro-Sud. Condizioni meteo piuttosto stabili in Italia nella giornata odierna, con cieli soleggiati soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche ma con nebbie in pianura, mentre qualche disturbo sarà possibile al Sud e sulle regioni adriatiche ma con poche precipitazioni.

Aria fredda sui Balcani nella giornata di domani con passaggio instabile in Italia

Il vortice depressionario che nella giornata odierna si porterà tra Grecia e Turchia, andrà a spingere aria molto fredda verso ovest sui Balcani, con un passaggio instabile sull’Italia centro-meridionale nella notte tra oggi e domani. Questo porterà precipitazioni soprattutto in Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, con neve anche a bassa quota. Aria gelida che porterà clima freddo soprattutto al Sud, dove le temperature si porteranno sotto la media del periodo anche di 8-10 gradi.

Alta pressione dominante in Italia per gran parte della settimana

I principali modelli fisico-matematici mostrano un vasto e robusto campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa centro-occidentale anche per l’ultima settimana di gennaio. Penisola Italiana che si troverà sul bordo orientale del campo di alta pressione, con le correnti settentrionali o nord-orientali che manterranno un clima fresco specie al Centro-Sud, con temperature anche sotto la media sulle regioni meridionali. Tempo per lo più stabile in tutta Italia con cieli per lo più soleggiati.

