METEO – Nuovo IMPULSO ARTICO in arrivo in ITALIA ad INIZIO SETTIMANA, torna la NEVE a BASSA QUOTA, ecco dove

Tempo in miglioramento momentaneo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in visibile miglioramento quantomeno rispetto a ieri, quando piogge e nevicate a quote anche relativamente basse hanno interessato il meridione e parte del centro, più specificamente l’Abruzzo. Si registra infatti attualmente la quasi totale assenza di fenomeni, fatta eccezione per qualche localizzato rovescio, nevoso comunque a quote molto basse e intorno ai 200/400 metri sulla Puglia, in particolare nel pomeriggio.

Peggioramento in serata

La dinamica che stiamo vivendo è dovuta essenzialmente all’affondo di una saccatura di matrice artica che si centra principalmente sulla Penisola balcanica, non mancando di portare qualche effetto trasversale anche sullo stivale. La persistenza di queste correnti fredde sul settore balcanico infatti, determineranno un nuovo rapido peggioramento che interesserà settori molto localizzati del nostro Paese (scopri quali). Laddove insisterà la stabilità, il clima rimarrà comunque tipicamente invernale.

Moto retrogrado della goccia fredda sui Balcani: nuovo peggioramento ad inizio settimana

Nella giornata di domani domenica 23 gennaio le condizioni meteo torneranno a migliorare, risultando generalmente stabili praticamente ovunque. Contestualmente la goccia fredda di matrice artica sul settore balcanico insisterà in loco assumendo moto retrogrado e verrà peraltro alimentato da un nuovo impulso da nord. Ciò determinerà un ulteriore peggioramento del tempo su alcuni settori del Paese ad inizio settimana stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

