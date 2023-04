Meteo – Alta pressione verso il cedimento, tornano piogge e temporali in Italia specie nei primi giorni di maggio

Massima espansione dell’alta pressione nelle prossime ore

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, nella giornata odierna il promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale raggiungerà il suo apice di espansione tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale, andando ad interessare in parte anche l’Europa centro-orientale. Questo porterà tempo stabile su tutta l’Italia, con locali piogge solo sui settori alpini. Cieli soleggiati specie al Centro-Sud, mentre velature anche compatte interesseranno soprattutto il Nord. Inoltre, la maggiore espansione dell’anticiclone porterà anche un aumento delle temperature, su valori anche leggermente sopra la media e fino a 2-4 gradi sopra la media sulla Sardegna, la regione italiana maggiormente interessata dall’avvezione calda.

Cede l’alta pressione durante il weekend, tornano le piogge in Italia

I primi segnali di cedimento dell’alta pressione sulla sua parte orientale si avranno già nella giornata di domani, permettendo a correnti umide e a tratti instabili da nord-ovest di raggiungere la Penisola Italiana. Questo porta un generale aumento della nuvolosità ed anche delle piogge soprattutto al Nord, specie lungo l’arco alpino e sui rilievi appenninici, ma con locali sconfinamenti verso le pianure. Tra la serata e la notte le precipitazioni dovrebbero estendersi anche al Centro-Sud, ma relegate soprattutto al versante adriatico. Nella giornata di domenica farà il suo ingresso invece una saccatura, portando piogge sparse su gran parte del Paese, anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto al Nord-Ovest.

Goccia fredda in arrivo a seguire, Primo Maggio e prossima settimana con maltempo in Italia

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, tra la giornata di lunedì (1 Maggio) e quella di martedì è in arrivo sul Mediterraneo centrale una circolazione depressionaria con una goccia d’aria più fredda in quota. Questo porterà maltempo diffuso in Italia con piogge e temporali sparsi da Nord a Sud e non si escludono locali fenomeni anche a carattere di nubifragio specie al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche nel giorno della Festa dei Lavoratori. Nei giorni centrali della settimana il maltempo dovrebbe poi spostarsi verso le regioni meridionali, lasciando spazio ad un graduale miglioramento prima al Nord e poi sulle regioni centrali.

CONTINUA A LEGGERE​

Mese di maggio che potrebbe vedere ancora una certa dinamicità, bene per le piogge

I modelli stagionali come CMCC ed ECMWF mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte del continente, più marcate tra Balcani e Turchia. Valori più vicini alla media su Scandinavia e Penisola Iberica. Precipitazioni che potrebbero però risultare localmente sopra media soprattutto tra Mediterraneo centrale ed Europa orientale. Prime vere incursioni dell’alta pressione africana non escluse con maggio. Mese di maggio 2023 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente sopra media sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere localmente al di sopra.

