METEO – Altre PIOGGE in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama la nuova ALLERTA, ecco le città interessate

Residua instabilità in Sicilia e Calabria questa sera

Nella serata odierna si assisterà alla residua instabilità che sta già colpendo alcune regioni meridionali, tra cui Sicilia e Calabria. I fenomeni risultano però di debole o moderata intensità e non è prevista alcuna intensificazione delle precipitazioni entro serata. Meglio invece sul resto delle regioni centro-meridionali, dove tuttavia transita qualche nuvola di troppo, ma in un contesto di tempo asciutto. Ancora meglio sulle regioni settentrionali dopo a predominare sono i cieli sereni.

Domani nuova giornata di maltempo

Nella giornata di domani lunedì 9 marzo l’azione di una nuova saccatura di origine nordatlantica in affondo sul nostro Paese determinerà una ciclogenesi tirrenica. Il che causerà un’ondata di maltempo che interesserà esclusivamente il versante italiano occidentale e in particolare le regioni tirreniche centro-settentrionali, con possibili nubifragi sulle aree costiere poste tra il genovese e il savonese. Nel corso della serata l’instabilità si sposterà verso meridione, coinvolgendo anche la Sicilia occidentale, in particolar modo il trapanese. Sul resto d’Italia le condizioni meteo rimarranno stabili e asciutte.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica della Protezione Civile emesso oggi e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centrale ed orientale, Sardegna e Sicilia occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Liguria e Sicilia, su Piemonte meridionale, Appennino Emiliano, settori occidentali di Toscana e Lazio e sui settori meridionali di Puglia e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: sui settori alpini di confine ed al di sopra degli 700-900 m, sull’Appennino Ligure e Tosco-Emilano, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento sulle regioni settentrionali; massime in locale sensibile diminuzione sul Nord-Ovest. Venti: forti, con raffiche di burrasca, nord-occidentali sulla Sardegna e settentrionali sulla Liguria; localmente forti settentrionali sulla Puglia; tendenti a forti nord-orientali sui settori costieri di Toscana e Lazio e dalla serata nord-occidentali sulla Sicilia. Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e localmente lo Ionio e il Tirreno; tendenti ad ad agitati o molto agitati il Mare di Sardegna e dalla sera il Canale di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.