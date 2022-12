Meteo – Ancora acquazzoni e possibili temporali in Italia nelle prossime ore, ecco i dettagli

Perturbazione in azione sul Mediterraneo

Nella giornata odierna l’arrivo di una nuova perturbazione ha contrassegnato il Mediterraneo centrale, con un nuovo peggioramento che ha riguardato e riguarda tutt’ora le aree nordorientali dello stivale e le regioni centrali. Parzialmente coinvolto anche il meridione nelle regioni di Campania, da dove sconfinano fenomeni verso Molise e, occasionalmente, anche alta Puglia. Relativamente più stabile e asciutto altrove, in particolare al nordovest, dove ieri si sono registrate nevicate fino in pianura. Le temperature rimangono comunque tipicamente invernali al nord, più miti al centro-sud.

Fase perturbata intramontabile sull’Italia

A seguito pertanto di una perturbazione che ha interessato l’Italia ieri, ne è subentrata un’altra quest’oggi, con rinnovato maltempo che, ancora una volta, riguarda principalmente le regioni centro-settentrionali, in maniera tuttavia meno diffusa rispetto a quanto osservato ieri. Sembra infatti intramontabile la fase di maltempo che interessa lo stivale ormai da settimane, anche se una battuta d’arresto è prevista nel Weekend con l’espansione dell’Anticiclone azzorriano verso nord.

Prossime ore ancora maltempo

Nelle prossime ore l’evoluzione sinottica vede un progressivo deterioramento della perturbazione che soffre la risalita dell’Anticiclone e, pertanto, un aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale. Ciò porterà un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni nordorientali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, mentre il maltempo insisterà ancora su alcune aree del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e possibili temporali ancora su Lazio e Campania

Mentre isolati e blandi rovesci potranno ancora interessare la Toscana e l’Umbria, il cuore del maltempo nelle prossime ore si sposterà su Campania e soprattutto Lazio, dove si attendono piogge, acquazzoni e possibili temporali, localmente anche intensi ancora. Non si escludono occasionali sconfinamenti sul versante adriatico, dall’Abruzzo fino alla Puglia centro-settentrionale, con interessamento eventuale ed esclusivo delle aree più interne. Tempo in miglioramento altrove, con temperature che non subiranno variazioni significative rispetto a quanto osservato nelle precedenti 24 ore.

