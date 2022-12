Meteo domani 15 dicembre: forte maltempo sull’Italia specie al Centro-Nord, possibili nevicate a bassa quota

Situazione sinottica europea

Vasta circolazione depressionaria sull’Europa nord-orientale con valori minimi al suolo intorno a 985 hPa sul Mar di Barents. Questa spinge ancora aria artica nel cuore dell’Europa con neve fino a quote molto basse. Profondo vortice depressionario anche che dall’Atlantico raggiunge l’Europa occidentale con un minimo intorno a 995 hPa e chi spinge correnti umide e instabili verso l’Italia. Alta pressione sulla Groenlandia con massimi fino a 1055 hPa.

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con deboli piogge sulla Liguria orientale. Al pomeriggio attese precipitazioni su Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, su quest’ultima anche a carattere temporalesco. In serata peggiora su tutti i settori, con piogge anche abbondanti. Neve fino a 200-300 metri sul Piemonte e sopra gli 800-1200 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio peggiora sui settori Tirrenici con fenomeni a carattere temporalesco, piogge sparse altrove. In serata piogge e temporali sparsi; fenomeni in graduale esaurimento nella notte. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori; piogge sparse solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con temporali diffusi sulla Sardegna. In serata attesa qualche pioggia tra Campania e Isole Maggiori; nessun cambiamento anche in nottata. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

