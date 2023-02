Meteo – Ancora freddo e neve sull’Italia, ma dal weekend torna il bel tempo con temperature in aumento

Maltempo al Sud Italia con neve anche a quote basse

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, un minimo di pressione in risalita dal Nord Africa si è andato ad approfondire a sud della Sicilia. Questo sta portando e porterà nel corso della giornata odierna nuvolosità in transito e condizioni meteo instabili soprattutto sull’Italia meridionale, con neve anche a quote basse. Maltempo più intenso che andrà ad interessare la Calabria e soprattutto la Sicilia, con nevicate abbondanti sui rilievi e accumuli che potranno superare i 100-150 cm.

Domani ancora molto freddo in Italia con residue nevicate al Sud

Nella giornata di domani l’alta pressione inizierà a rafforzarsi sull’Europa occidentale, ma la freddi correnti orientali continueranno ad interessare il Mediterraneo centrale e il minimo al suolo porterà ancora dell’instabilità al Sud Italia con neve a quote piuttosto basse. Ecco le previsioni per domani 10 febbraio: Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio qualche addensamento sulle Alpi ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al Centro: Al mattino nubi sparse sull’Abruzzo ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo tra Calabria e Sicilia con piogge e temporali anche intensi, locali fenomeni anche sulla Basilicata con neve a quote basse. Al pomeriggio ancora precipitazioni sulla Sicilia con neve oltre i 700 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo più stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite, residue piogge sulla Sicilia. Temperature in lieve rialzo ma ancora leggermente sotto la media, anche di 2-4 gradi al Sud.

Alta pressione in rimonta sull’Europa centro-occidentale, bel tempo e rialzo termico in Italia dal weekend

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione tornerà a dominare sull’Europa centro-occidentale, interessando anche il Mediterraneo con la Penisola Italiana sul bordo orientale dell’alta pressione. Questo porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo in Italia dal weekend con cieli soleggiati da Nord a Sud. Inoltre avremo anche un aumento delle temperature, il quale sarà più evidente in quote, mentre su pianure e vallate interne avremo forti escursioni termiche. Alta pressione dominante anche all’inizio della prossima settimana, attenzione solo ad una piccola goccia fredda in quota in transito sulle regioni meridionali.

CONTINUA A LEGGERE​

Inverno sulla strada del declino con alta pressione fino al termine di febbraio?

Mese di febbraio che ha visto temperature sotto media nella sua prima decade ma ben poche precipitazioni su molte regioni, praticamente nulle al Nord e sui settori centrali tirrenici. Tendenza meteo tracciata dai principali modelli che vede tra alti e bassi l’alta pressione dominare per buona parte della seconda decade di febbraio. Ci ritroveremo così a guardare con attenzione all’ultima decade del mese per vedere se l’inverno avrà ancora qualcosa da dire o terminerà senza particolari scossoni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.