Meteo – Neve in tempo reale al sud Italia: ecco le località coinvolte

Situazione meteo in atto

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano. Aria continentale in azione sull’Italia orientale, con neve fino a bassa quota: situazione sinottica che vede un promontorio d’alta pressione ergersi dall’oceano Atlantico in maniera trasversale fin verso l’Europa centro-settentrionale, raggiungendo i suoi massimi di pressione di 1040 hPa sui paesi Baltici. Segnalate nevicate sulla costa Romagnola, fino alla città di Rimini. Attese nevicate fin verso le quote pianeggianti su Marche, Abruzzo e alta Puglia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 9 Febbraio: Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, isolate nevicate sulla Romagna fin verso la Pianura. Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con ampi spazi di sereno. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro: Al mattino deboli nevicate sui versanti Adriatici fino a bassa quota, variabile sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni a carattere nevoso in Abruzzo, dai 200-300 metri, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sulle coste Abruzzesi, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. peninsulari, forti piogge sulla Sicilia orientale, qui con neve dagli 800 metri; variabile altrove. Al pomeriggio persistono i fenomeni sui medesimi settori; piogge sparse anche sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con ancora neve dai 200-300 metri tra Basilicata, Campania e Calabria; migliora su Sardegna, Molise e Puglia, ancora acquazzoni sulla Sicilia orientale.

Neve e freddo al centro-sud, ecco dove

Focus neve – Temperature ancora al di sotto dello zero sulle regioni del centro-nord, ed in particolare sui settori pedemontani e sulle pianure, con picchi anche di -10°C sulle zone Appenniniche. Neve nella giornata odierna che si concentrerà sulla fascia Adriatica, dalla Romagna, fin verso il Gargano; la quota neve si dovrebbe attestare tra i 50 ed i 150 metri di altitudine. Neve anche su Basilicata, Cilento, Calabria dai 200-400 metri di quota; sulla Sicilia la neve si attesterà intorno ai 700-900 metri. Le precipitazioni persisteranno tra pomeriggio e ore serali su Cilento, Basilicata, Calabria e Sicilia; su quest’ultima non si escludono acquazzoni, grazie ad un insistente flusso orientale, che porterà a nevicate piuttosto abbondanti sull’Etna, con oltre 150 centimetri in nelle prossime 24 ore.Questo flusso freddo andrà a mitigarsi soltanto dal fine settimana, grazie al ritorno dell’alta pressione.

Meteo weekend: ipotesi anticiclone in vista, ecco quando

I modelli matematici confermano dal prossimo weekend una maggiore invadenza del campo d’alta pressione sul bacino Mediterraneo e sull’Europa centrale. Questo dovrebbe portare stabilità atmosferica per il fine settimana centrale di Febbraio e anche per la settimana successiva; le temperature in questa fase torneranno ad alzarsi specie nei valori massimi riportandosi sopra le medie del periodo. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.

