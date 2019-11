METEO – Ancora MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA: la Protezione Civile dirama ALLERTA METEO, ecco la lista delle città interessate

Oggi il maltempo ha flagellato il centro-nord

Nella giornata odierna si è riscontrato del maltempo sulle regioni centro-settentrionali del Paese, con un maggior interessamento da parte dello stesso sui settori tirrenici centrali e sulle regioni nord-orientali del Triveneto. Tra queste spicca sicuramente il Friuli Venezia Giulia, dove gli accumuli localmente hanno superato anche gli 80 millimetri. Dal punto di vista termico, le temperature sono risultate in leggera diminuzione per quanto riguarda le massime, mentre le minime sono rimaste stabili sui valori di ieri.

Più asciutto al sud

Per quanto riguarda invece le regioni meridionali com’è consuetudine in queste dinamiche sono rimaste ancora prevalentemente all’asciutto e riparate dalle correnti più settentrionali. Eccezion fatta per alcuni settori campani come il casertano e il beneventano interni, il tempo è rimasto pressoché asciutto ovunque, sia pure in un contesto di cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Nulla di significativo da segnalare invece per quanto riguarda le temperature, piuttosto stabili con fisiologiche oscillazioni.

Domani il maltempo si sposta più a sud

Per la giornata di domani sabato 9 novembre è invece previsto uno spostamento della perturbazione verso sud, interessando il meridione e parte delle regioni centrali come il Lazio e l’Abruzzo. Miglioramento significativo sulle regioni settentrionali con ampie schiarite e il ritorno del sole prevalente. Forte maltempo sulle aree occidentali della Sardegna e della Sicilia, in quest’ultima in particolare sono previsti localmente nell’entroterra palermitano e trapanese raffiche di vento fino a 80-90km/h. Sul resto del meridione pioggia più o meno omogenea e senza eccessi, con il coinvolgimento dei settori adriatici nella seconda parte di giornata.