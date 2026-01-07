Meteo – Ancora maltempo in Italia con neve a quote anche basse, ma per domani attesa una pausa asciutta

Ancora maltempo in Italia con neve a quote basse

Buongiorno e buon mercoledì da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria colma di aria fredda in transito sul Mediterraneo centrale con un minimo al suolo di circa 1005 hPa. Dopo aver interessato il Centro-Nord nella giornata di ieri, con neve fin sulle coste sulla Romagna e fino alla bassa collina tra Toscana, Umbria e Marche, durante la giornata odierna il maltempo si sposta verso il Sud. Attese dunque piogge e temporali sulle regioni meridionali con neve fino a quote di bassa montagna o anche collinari nelle zone interne tra Campania, Molise e Basilicata settentrionale e quote medie tra Calabria e Sicilia. Residui fenomeni attesi anche sul medio versante adriatico con neve fino in collina o bassa collina sulle Marche. Non escluso qualche fenomeno occasionale anche sul Lazio tra la tarda mattinata ed il pomeriggio durante il transito dell’aria fredda in quota, con fiocchi fin verso i 500-700 metri. Ampie schiarite attese invece al Nord.

Pausa asciutta domani salvo residui fenomeni al Sud

Nella giornata di domani la saccatura depressionaria colma di aria fredda si sarà oramai spostata sui Balcani, lasciando spazio ad un aumento del campo barico sul Mediterraneo, anche se solo temporaneo. Condizioni meteo dunque in miglioramento su gran parte dell’Italia, con associate ampie schiarite. Residua instabilità al Sud con fenomeni occasionali, più frequenti tra Calabria e Sicilia, con neve fino a quote medio-basse. Una nuove perturbazione in avvicinamento da ovest porterà addensamenti sull’arco alpini con anche dei fenomeni sulle Alpi di confine con neve a bassa quota. Clima ancora fredda sull’Italia, con temperature che tra oggi e domani si porteranno su valori anche di 6-8 gradi sotto le medie del periodo.

Impulso polare in vista del prossimo weekend con calo termico e maltempo

Principali modelli che sembrano orientati verso una nuova fase di maltempo a partire dalla giornata di Venerdì. Ecco questa volta un impulso freddo di origine polare muoversi verso l’Europa occidentale e poi il Mediterraneo. Giornata di Venerdì con correnti umide che porteranno di nuovo piogge sparse al Centro e più localmente Nord. Nella notte su Sabato di nuovo aria fredda con calo termico e possibilità di neve a quote basse. Distribuzione dei fenomeni comunque ancora da valutare.

Tendenza meteo: possibile rimonta dell’alta pressione per la prossima settimana

Evoluzione meteo di questa prima decade di gennaio molto dinamica e anche relativamente fredda per l’Italia. Con buona probabilità di aspetta un’altra fase di maltempo entro il weekend ma già da Domenica il tempo dovrebbe tornare a migliorare. Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che propongono condizioni meteo più stabili in avvio della prossima settimana. La tendenza resta comunque incerte e non si vede al momento una duratura rimonta dell’alta pressione.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.