Meteo Milano – Tempo uggioso ma stabile, possibile peggioramento atteso nel weekend

Meteo Milano, la situazione

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione atmosferica sull’Europa centro-occidentale vede la presenza di un campo di alta pressione piuttosto esteso, responsabile di condizioni meteo generalmente stabili anche sul Nord Italia. Tuttavia, la struttura anticiclonica risulta debole nei bassi strati, favorendo il ristagno di aria umida in Pianura Padana con la formazione di nubi basse, foschie e locali banchi di nebbia.

Le correnti in quota si dispongono dai quadranti occidentali, apportando aria relativamente mite per il periodo, ma senza un deciso ricambio d’aria nei bassi strati. Ne consegue un contesto spesso grigio e uggioso, pur in assenza di veri e propri fenomeni di maltempo.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

La giornata odierna su Milano si presenta all’insegna di cieli molto nuvolosi o coperti per gran parte del giorno. La presenza di nuvolosità bassa e compatta renderà il cielo spesso grigio, con scarsa visibilità soprattutto nelle prime ore del mattino. Il tempo si manterrà comunque asciutto, con precipitazioni generalmente assenti o limitate a sporadiche e debolissime pioviggini locali.

Nel corso del pomeriggio non sono attese variazioni significative, mentre in serata e durante la notte persisteranno condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso. Le temperature risultano miti per il periodo, con valori minimi compresi tra +4 e +5°C e massime diurne intorno ai +7/+8°C. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano domani

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni meteo molto simili a quelle odierne. Al mattino e al pomeriggio avremo infatti cieli ancora spesso coperti o molto nuvolosi, con nubi basse diffuse sulla pianura lombarda. Il contesto resterà prevalentemente asciutto, anche se non si escludono locali e deboli pioviggini o fenomeni di condensazione, specie nelle ore più umide.

Tra la serata e la notte non sono previste variazioni di rilievo, con tempo stabile ma grigio. Le temperature si manterranno stazionarie, con minime intorno ai +4/+5°C e massime comprese tra +7 e +8°C. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.

Peggioramento atteso verso il weekend

Nel corso della giornata di venerdì l’assetto barico potrebbe iniziare lentamente a cambiare, con un indebolimento del campo di alta pressione e l’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Questo comporterà un ulteriore aumento della nuvolosità e un progressivo incremento della probabilità di precipitazioni, inizialmente deboli e sparse.

Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana l’instabilità potrebbe aumentare più sensibilmente, con piogge più diffuse e un contesto atmosferico più dinamico anche sulla Lombardia. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, con minime comprese tra +5/+6°C e massime che potranno spingersi fino a +9/+10°C.

