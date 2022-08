METEO – Ancora PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA ma solo su alcune regioni e CALDO generalmente contenuto. I dettagli

Ancora accentuata instabilità pomeridiana soprattutto al Sud

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. I massimi di pressione posizionati alle alte latitudini, tra Isole Britanniche e Scandinavia, permettono ancora delle infiltrazioni di aria fresca in quota sul Mediterraneo, specie quello centro-orientale. Questo va ad interessare parzialmente anche l’Italia, portando una accentuata instabilità pomeridiana soprattutto al Sud e su parte del Centro. Acquazzoni e temporali si andranno infatti a formare nel pomeriggio nelle zone interne delle Sicilia e delle regioni meridionali, per poi muoversi verso le coste Tirreniche. Non si escludono fenomeni molto intensi, anche a carattere di nubifragio. Fenomeni pomeridiani anche tra Lazio e Abruzzo e in maniera più sporadica anche nelle zone interne della Sardegna e sulle Alpi.

Caldo abbastanza contenuto in Italia

La circolazione fresca in quota dai quadranti nord-orientali ha permesso all’Italia di riportare le temperature su valori più simili alla media del periodo. Infatti, durante i fenomeni pomeridiani che hanno interessato in questi giorni gran parte dell’Italia, l’aria più fredda in quota si è riversata al suolo, spazzando via l’aria calda preesistente di natura africana. Massime che nella giornata odierna si attesteranno infatti sui 31°C-32°C in Pianura Padana, 33°-34° al Centro-Sud e sulle Isole e punte fino a 35°C solo nelle vallate interne tra Lazio e Umbria.

Goccia fredda in azione nel weekend con piogge, temporali e calo termico

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che confermano nella giornata di Venerdì l’avvicinarsi di una goccia fredda alle regioni di Nord-Est. Condizioni meteo in peggioramento entro sera proprio su queste regioni mentre al Sud troveremo ancora della residua instabilità pomeridiana. Tra Sabato e Domenica goccia fredda in quota che scivolerà lungo l’Adriatico portando condizioni meteo instabili lungo tutta l’Italia e anche un generale calo delle temperature. Valori che saranno in media o localmente anche poco sotto.

Possibile qualche pioggia nel giorno di Ferragosto, ecco perché

Principali modelli che per il prossimo Lunedì di Ferragosto mostrano una vasta circolazione depressionaria a Sud dell’Irlanda. Allo stesso tempo la goccia fredda in quota si sarà spostata verso i Balcani. Italia che potrebbe vedere l’arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali nel corso della giornata con condizioni meteo instabili soprattutto al Nord. Nuvolosità irregolare al Centro ma in un contesto più asciutto mentre il Sud potrebbe vedere sole prevalente. Attenzione previsione ancora tutta da verificare! Temperature in rialzo ma vicine alle medie del periodo.

