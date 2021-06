METEO – anticiclone AFRICANO in espansione con possibile impennata delle TEMPERATURE, ecco quando

L’estate scalpita: prima l’anticiclone azzorriano e poi quello africano

Situazione sinottica che vede sull’Europa occidentale l’espansione di un vasto campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana. Questo sta portando un secondo weekend di giugno con condizioni meteo nel complesso in miglioramento in Italia, salvo ancora qualche temporale pomeridiano. Nel corso della prossima settimana potrebbe poi palesarsi l’alta pressione africana con impennata delle temperature soprattutto sulle regioni del Sud. Vediamo allora l’evoluzione meteo con gli ultimi aggiornamenti.

Ecco dove acquazzoni e temporali tra oggi e domani

L’alta pressione in rimonta lascia veramente poco spazio alla formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani grazie all’aumento della pressione e al rinforzo dei geopotenziali in quota. Nel corso del pomeriggio odierno cieli che saranno sereni o poco nuvolosi su buona parte della Penisola. Da segnalare solo qualche acquazzone o temporale sulle Alpi e lungo l’Appennino. Anche domani condizioni meteo stabili in Italia ma con locali fenomeni pomeridiani interesseranno soprattutto le Alpi occidentali e la dorsale appenninica con possibili sconfinamenti su Lazio, Campania e Calabria.

Temperature in aumento in settimana ma senza caldo eccessivo, vediamo dove

Valori sopra media di qualche grado nei prossimi giorni specie al Centro-Nord, il Sud potrebbe invece risentire di una goccia fredda in discesa sui Balcani che potrebbe portare temperature anche sotto media di qualche grado. Massime che tra oggi e domani non faticheranno a superare i +30 gradi specie su Pianura Padana e zone interne del Centro-Sud. Poche variazioni durante la settimana con valori comunque non superiori ai +32/34 gradi. Netto aumento termico possibile invece nel weekend con punte che potrebbero superare i +40 gradi.

