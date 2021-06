METEO ITALIA – ONDATA di CALDO ai nastri di partenza, salvo residui disturbi; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! Il pattern barico che si va configurando determinerà un periodo più stabile e caldo sull’Italia. Un vasto campo anticiclonico è infatti disteso sull’Europa centro-occidentale, salvo una blanda lacuna barica in azione sulla Penisola Iberica occidentale, mentre una circolazione ciclonica va isolandosi sulle Nazioni sudorientali europee. Sul nostro Paese il tempo volge quindi verso una decisa stabilità, anche se non mancheranno locali disturbi legati ad un residuo flusso settentrionale in scorrimento sul bordo orientale dell’alta pressione. Nei prossimi giorni saremo interessati dalla prima ondata di caldo di stagione, vediamo maggiori dettagli nel prosieguo dell’editoriale.

Meteo domenica 13 giugno, generale stabilità

Meteo – Il campo barico va aumentando da ovest sull’Italia, garantendo una giornata odierna decisamente più stabile rispetto ai giorni scorsi. Osservando l’immagine satellitare del primo mattino, i cieli si presentano sgombri da nubi su gran parte del Paese; fa eccezione il Nordest, dove infiltrazioni umide in quota rendono i cieli grigi per il transito d’innocue velature. Nel prosieguo di giornata le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni con tempo generalmente asciutto, salvo locali acquazzoni sui settori appenninici meridionali.

Temperature in aumento, oggi punte di +33/+35°C

L’ampio soleggiamento ed il sopraggiungere di una bolla d’aria calda da ovest, determineranno un deciso ulteriore aumento delle temperature. Isoterme in libera atmosfera che raggiungeranno i +18°C a 850 hPa sul nordovest Italia, determineranno valori massimi nel primo pomeriggio fino a +33/+35°C sulla Pianura Padana centro-occidentale. Al centro-sud e sulla Sardegna si raggiungeranno i +30/+32°C sui settori interni, mentre rimarranno ancora al di sotto della soglia dei +30°C sul Salento, Sicilia, Campania e lungo le coste.

