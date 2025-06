Meteo – Anticiclone africano padrone del Mediterraneo, con caldo intenso e temperature fino a +40°C: i dettagli

Tempo stabile e asciutto ovunque

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano generalmente stabili e asciutte, grazie agli effetti predominanti dell’Anticiclone africano, che si erge non solo sul Mediterraneo centro-occidentale, ma anche su parte del vecchio continente. I cieli, inoltre, appaiono perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con clima pienamente estivo e temperature generalmente superiori alla media di riferimento.

Eccezioni di maltempo assenti

Se fino a ieri il prevalente bel tempo e il clima pienamente estivo erano insidiati dalla formazione e dallo sviluppo di qualche rovescio o temporale pomeridiano, nella giornata odierna, in virtù di quanto scritto precedentemente, le condizioni meteo non risentono dell’infiltrazione di correnti più fresche che, di fatto, viene quest’oggi impedita dall’Anticiclone africano sul Mediterraneo centrale.

Sfiorati i +40°C in Toscana e Sardegna

Le temperature appaiono per certi versi proibitive sulla nostra Penisola, con l’Anticiclone africano che ha quest’oggi determinato un ulteriore aumento delle temperature rispetto ai valori, già piuttosto elevati, registrati nelle precedenti 24 ore. I +40°C sono stati infatti sfiorati sia in Sardegna che in Toscana rispettivamente a Bonorva, in provincia di Sassari (+39,6°C) e Bientina, in provincia di Pisa (+39,7°C).

Prossime ore ancora con stabilità e bel tempo

Diffusi sono stati i picchi di +36/+37°C sulle regioni centrali tirreniche e leggermente inferiori nel resto del Paese, con caldo africano piuttosto intenso. Nelle prossime ore, le condizioni meteo si manterranno di base invariate, rimanendo generalmente stabili e asciutte e con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo piuttosto elevate con caldo disagevole anche nelle ore notturne.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.