Meteo Torino – Finestra di relativa stabilità e bel tempo in città, con qualche nube in transito: le previsioni

Maltempo su parte del Paese, ma non a Torino

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano tendenzialmente instabili, con piogge e occasionali temporali localmente anche intensi che imperversano sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali, lasciando ai margini il medio Tirreno e il nord, Torino compresa quindi. Nevicate si sono abbattute tra il mattino e il pomeriggio tra i 600 e gli 800 metri in Abruzzo, quota leggermente più alta altrove e comunque in lieve rialzo in serata.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli pressoché sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, dove le condizioni meteo appaiono pertanto visibilmente stabili e asciutte e tali resteranno anche nella serata corrente, mentre il maltempo continuerà ad abbattersi sulle medesime aree dello stivale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +6°C di minima e i +16°C di massima circa.

Nubi in transito e temperature in calo per domani

Nella giornata di domani mercoledì 1° aprile le condizioni meteo sul nostro Paese continueranno a rimanere perturbate nelle aree già quest’oggi coinvolte dal maltempo, con maggiore stabilità che si confermerà altrove e, pertanto, anche a Torino, nonostante addensamenti anche consistenti in transito dal pomeriggio. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione in città a causa dell’ingresso di correnti più fredde di stampo polare marittimo e che sarà più sensibile nei valori minimi.

Maggiore serenità per giovedì con temperature in aumento

Maggiore serenità tornerà a caratterizzare i cieli sabaudi per la giornata di giovedì 2 aprile, con qualche innocuo passaggio nuvoloso possibile solamente in serata a Torino. Le condizioni meteo, pertanto, si confermeranno ancora una volta relativamente stabili e asciutte, a differenza di ciò che avverrà su parte del centro-sud, con temperature che, in questo caso, sono attese in nuovo aumento sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.