Meteo – Anticiclone all’arrembaggio nel Weekend, riporterà maggiore stabilità e qualche nebbia: i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia

Assistiamo oggi all’ennesima giornata di maltempo dovuta principalmente al passaggio di una nuova perturbazione di stampo atlantico sul Mediterraneo centrale. Ancora una volta i rovesci e le piogge si sono concentrati e si concentrano maggiormente sulle regioni centro-settentrionali, coinvolgendo principalmente (ma non solo) il nordest e il versante tirrenico. Parzialmente coinvolto anche il sud nelle regioni di Campania da cui qualche rovescio è comunque sconfinato verso Molise e alta Puglia.

Prossime ore con miglioramento al nordest, ancora maltempo sui settori centrali

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno ancora perturbate in alcuni settori del Paese (scopri quali) nonostante un miglioramento già peraltro in atto sulle regioni nordorientali. La perturbazione va deteriorandosi grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone da sud che determina un aumento del campo barico lento, ma costante e che porterà un miglioramento nel Weekend ormai imminente, come vedremo nel presente editoriale.

Weekend, piogge residue nelle prime ore della notte di domani, poi maggior stabilità

L’evoluzione appena prospettata sul finale del precedente paragrafo porterà condizioni di maltempo residuo nella prossima notte che interesseranno principalmente il Lazio e la Campania, con rovesci mediamente di moderata intensità. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo l’Alta pressione avrà poi la meglio, portando maggiore stabilità su tutti i settori della nostra Penisola e con la possibile formazione di qualche nebbia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nebbia soprattutto in Pianura Padana

A seguito di ripetute settimane foriere di maltempo e, recentemente, anche della neve in pianura al nord, il sovrascorrimento di correnti più miti su un suolo più freddo potranno determinare la formazione di qualche nebbia (cosiddetta da avvezione) soprattutto, pertanto, in Pianura Padana. Visibilità migliore si apprezzerà invece sul resto della Penisola dove le temperature appariranno comunque lievemente oltre la media del periodo. Decisamente più contenute le massime laddove la nebbia eventualmente insisterà per più ore anche nelle ore mattutine e/o diurne.

