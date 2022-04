METEO – ANTICICLONE all’ATTACCO dell’ITALIA provocherà un rapido miglioramento con MALTEMPO residuo: i dettagli

Il maltempo torna sull’Italia

Dopo un prolungato periodo di assenza ora il maltempo sembra tornare sul nostro Paese con maggior frequenza, sia pur non risolutivamente rispetto alla siccità che invece hanno sofferto alcune zone del Paese nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi (alcune aree del nord Italia non vedevano piovere da oltre 100 giorni). Il ritorno dell’instabilità quest’oggi riguarda infatti settori circoscritti del Paese e con fenomeni comunque deboli o moderati.

Perturbazione in arrivo dallo Stretto di Gibilterra

Il peggioramento che in queste ore sta interessando la nostra Penisola è dovuto alla formazione di una perturbazione al largo delle coste portoghesi e marocchine che si è successivamente spostata rapidamente in direzione dello stivale, investendolo direttamente nella giornata odierna. Rovesci riguardano comunque settori circoscritti dell’Italia, come accennato in precedenza e colpiscono più precisamente la Sardegna e le regioni centrali, con temperature che appaiono nuovamente in diminuzione, specie nei valori massimi.

Domani maltempo residuale, l’Anticiclone torna a spingere

Una nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano si profila già dalla giornata di domani giovedì 7 aprile e contribuirà ad allontanare velocemente le correnti perturbate che in queste ore stanno pervadendo il Mediterraneo. Stando infatti a quanto proiettano i principali centri di calcolo, un miglioramento delle condizioni meteo si farà strada, ma con piogge e rovesci residui che interesseranno Campania e Calabria tirrenica, con occasionali temporali fino al mattino a seguito del quale si registrerà la totale assenza di fenomeni sul territorio nazionale; ma quanto durerà?

