METEO – ANTICICLONE alla RIBALTA, in arrivo CALDO ANOMALO: decolla la PRIMAVERA, i dettagli

Maltempo di stampo invernale al sud Italia nella prima parte di oggi

Nel corso della giornata odierna, l’abbassamento del fronte freddo di una saccatura di origine artico continentale, ha determinato condizioni di maltempo invernale sulle regioni meridionali del Paese. In particolare le piogge si sono riversate sulle pianure con temperature davvero basse per il periodo, mentre nelle zone interne della Campania ha addirittura nevicato a quote bassissime e fin sui 300/400 metri con accumulo (seppur blando).

Circolazione instabile nei bassifondi del Mediterraneo

Una circolazione instabile presente sul Mediterraneo meridionale grazie a un campo di bassa pressione sito sul Nordafrica impedirà principalmente all’Anticiclone di riprendere l’immediato possesso della nostra Penisola e, secondariamente, porterà a un blando maltempo sulle Isole Maggiori. Qui i fenomeni si mostreranno sparsi e di debole o al più moderata intensità, capaci di apportare accumuli altrettanto scarsi.

Dal weekend l’Anticiclone si prenderà a poco a poco il controllo del Mediterraneo

Le cose cambieranno in maniera più radicale a partire dal prossimo weekend, quando l’area di bassa pressione prima menzionata traslerà verso oriente sul Mediterraneo orientale, lasciando campo libero all’Anticiclone di poter tornare ad avvolgere il nostro Paese. La perturbazione presente sui quadranti orientali comunque non mancherà di causare qualche disturbo sulle regioni meridionali, in particolar modo sulla Sicilia.