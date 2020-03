METEO – Anticiclone delle Azzorre mina vagante per l’Europa, ipotesi GELO e NEVE tardiva anche per l’ITALIA? Ecco le probabilità

Meteo Italia: bel tempo e temperature primaverili ma senza eccessi per la prossima settimana

Un moderato fronte freddo è transitato sull’Italia portando un modesto peggioramento meteo. Fin dall’inizio della prossima settimana avremo di nuovo sole prevalente da nord a sud grazie all’Anticiclone che posizionerà i suoi centri di massima pressione nei pressi dell’arco alpino. Alta stabilità atmosferica prevista pertanto per la prossima settimana almeno per la prima metà con gran sole da nord a sud e temperature primaverili ma senza eccessi.

Grande incertezza da parte dei modelli meteo nel lungo termine

L’ Anticiclone non ha una fissa dimora anzi, potrebbe elevarsi fino alla Scandinavia mentre le correnti molto più fredde dal polo nord potrebbero colpire l’Europa centrale e meridionale e perchè no, anche l’ Italia. Anche se la distanza temporale è ancora elevata, le ipotesi di gelo e neve tardiva in arrivo per fine mese non sono scartate anche per l’Italia. Aria molto fredda potrebbe scorrere lungo il suo bordo orientale fino a raggiungere l’Europa e forse anche l’Italia. Si vedono al momento masse d’aria continentale con valori fino a -12/14 gradi sull’Europa orientale.

Previsioni meteo per l’ inizio della prossima settimana

Quella di domani sarà l’ ennesima giornata all’ insegna del tempo stabile e asciutto su tutte le regioni settentrionali con il sole prevalente fin dalle prime ore del mattino, da segnalare soltanto innocue nubi in transito sulle regioni più occidentali . Bel tempo anche al centro Italia con sole prevalente al mattino eccetto delle innocue nubi irregolari lungo le coste di Toscana e Lazio. Cieli sereni o poco nuvolosi anche al pomeriggio e in serata. Nubi irregolari sulle isole maggiori al mattino, sole prevalente sulle regioni meridionali peninsulari. Da segnalare soltanto delle probabili locali e isolate piogge sulla Sardegna e sulla Sicilia tra il pomeriggio e la notte. Temperature in aumento nei valori minimi, in lieve calo le massime