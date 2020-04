METEO – ANTICICLONE durante la SETTIMANA SANTA, durerà fino a PASQUA?

Meteo anticiclonico, quindi anche cieli prevalentemente soleggiati, con temperature in rialzo graduale su tutte le Regioni. L’aumento termico sarà più apprezzabile al Centro-Nord e Sardegna, dove le temperature massime supereranno i +20°C in diverse località; già oggi a Roma si toccheranno i +20°C, mentre da domani sono attesi +21/+22°C. Al Sud e Sicilia, invece, l’aumento termico sarà più contenuto a causa di una residua circolazione più fresca orientale; le temperature, tuttavia, anche al Sud si porteranno attorno le medie del periodo, per una fase meteorologica decisamente primaverile.

Meteo – Il primo weekend del mese di Aprile si è aperto all’insegna del bel tempo al Centro-Nord e Sardegna, con cieli prevalentemente soleggiati, salvo locali addensamenti. Un campo anticiclonico è in graduale espansione da Ovest, rendendo l’atmosfera decisamente più stabile su tali settori; al Sud e Sicilia, invece, si attardano addensamenti con locali piogge. Una circolazione ciclonica in azione tra Libia e Mediterraneo orientale, infatti, pilota impulsi instabili sulle Regioni meridionali, dove le temperature si mantengono ancora localmente al di sotto delle medie del periodo. Giornata di Domenica che vedrà il rinnovarsi di condizioni meteo stabili su gran parte della Penisola, salvo locali acquazzoni durante le ore diurne della giornata tra la Sicilia centro-orientale e la Calabria.

Pasqua caratterizzata da tempo stabile?

Secondo le attuali proiezioni dei modelli matematici, l’anticiclone ci terrà compagnia per tutta la Settimana Santa, accompagnandoci fino la giornata di Pasqua. Qualche disturbo a ciclo diurno non è escluso a ridosso dei settori montuosi del Centro-Nord, per un possibile momentaneo calo barico in quota, ma in un contesto di generale stabilità e con temperature gradevoli e consoni con il periodo primaverile su tutta la Penisola. Bel tempo che potrebbe rinnovarsi anche per la giornata di Pasquetta, poi possibile graduale indebolimento dell’alta pressione, con un graduale ritorno a condizioni meteo più instabili nella seconda parte del mese di Aprile.