Meteo – Anticiclone in arretramento nel Weekend, stabilità resiste, ma occhio all’insidia maltempo: i dettagli

Bel tempo in tutta Italia

Osserviamo anche nella giornata odierna, così come nelle ultime, condizioni meteo generalmente stabili e asciutte sull’Italia, assicurate da un vasto Anticiclone azzorriano in elevazione sul Mediterraneo centro-occidentale. Tali condizioni di stabilità sono peraltro accompagnate in prevalenza da bel tempo sullo stivale, con temperature che stanno inoltre lievemente aumentando, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali del versante occidentale.

Anticiclone prevalente anche per domani

Gli effetti del suddetto campo di Alta pressione di origine azzorriana saranno pressoché evidenti sull’Italia anche nella giornata di domani venerdì 3 febbraio, quando le condizioni meteo sulla nostra Penisola si manterranno generalmente stabili e asciutte e accompagnate da cieli in prevalenza sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, peraltro, incorreranno in un nuovo, ulteriore e graduale aumento soprattutto, ancora una volta, sulle regioni centro-settentrionali.

Weekend, primo arretramento dell’Alta pressione

Nel corso del prossimo Weekend qualche novità raggiungerà il nostro Paese sul fronte sinottico: stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, proprio nel suo momento di massima estensione, vale a dire per la giornata di sabato 4 febbraio, l’intrusione di correnti più umide e instabili approfitteranno di un attimo di debolezza dell’Anticiclone per portare qualche nota di maltempo sparsa o isolata al sud, con qualche fiocco plausibile sull’Appennino calabrese a partire dai 1.300/1.400 metri.

Peggioramento nella seconda parte di domenica?

Gli effetti dell’arretramento del suddetto Anticiclone si ripercuoteranno soprattutto sotto il profilo termico nella giornata di domenica 5 febbraio, quando è atteso pertanto un calo delle temperature in Italia, accompagnato però da un primo generale annuvolamento con possibile ingresso dei primi isolati fenomeni in Sardegna e medio Tirreno nella seconda parte di serata. Ciò sarà il preludio di un’ondata di maltempo in arrivo la prossima settimana, sul cui dettaglio previsionale approfondiremo in seguito: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

