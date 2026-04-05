Meteo Italia – Festività di Pasqua con l’alta pressione e clima mite

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dall’affermazione dell‘alta pressione delle Azzorre sull’Europa sud-occidentale, con valori alti e livellati sino a 1025 hPa sul Mediterraneo centro-occidentale. Residua circolazione nord-orientale insiste tra Balcani e Mediterraneo orientale in definito riassorbimento, mentre il flusso umido perturbato principale transita tra Regno Unito, Mar del Nord e Scandinavia.

Pasqua stabile e soleggiata da nord a sud

Attesa una giornata di Pasqua all’insegna del bel tempo su tutto il Paese. Da segnalare innocue quanto sottili velature di passaggio al nord. Temperature che tenderanno ad aumentare sensibilmente al nord con punte di +25°C tra Piemonte, Lombardia ed Emilia; attese massime sino a +21/+23°C su Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna, mentre sul resto del centro-sud mediamente tra i +18/+20°C.

Gite fuori porta per Pasquetta, atteso tanto sole da nord a sud

Alta pressione in ulteriore rinforzo con campo barico livellato da nord a sud attorno ai 1025 hPa. Bel tempo su tutto il Paese nella giornata di Pasquetta con temperature miti da nord a sud ed ancora con valori massimi attesi ben oltre i +20°C. Da segnalare innocui addensamenti su Liguria e coste di Campania e Calabria tirrenica.

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