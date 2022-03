METEO – ANTICICLONE KO, ancora PIOGGE e NEVICATE a BASSA QUOTA in ITALIA: i dettagli

Breve stop al maltempo in mattinata

A seguito di una notte in cui le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono apparse localmente perturbate, con maltempo residuo che ha colpito soprattutto alcune aree del meridione, nella mattinata si è assistito ad una breve pausa dal maltempo. Già dal pomeriggio infatti si è osservato, dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, un nuovo peggioramento con il clima che si è comunque mantenuto invernale ovunque.

Maltempo che colpisce soprattutto il versante italiano orientale

Se c’è una cosa che si è potuta notare è che in questi giorni il maltempo si è spesso concentrato lungo il settore orientale del Paese, cioè quello adriatico. Questo poiché la saccatura di origine artica si getta nel Mediterraneo centrale dai quadranti nordorientali, con la fascia est della nostra Penisola dunque più esposta a tali correnti. Il medio Tirreno rimane spesso con il bel tempo poiché viene protetto dall’Appennino centrale, mentre al sud le cime sono più basse e pertanto i fenomeni sconfinano meglio sul versante tirrenico. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Anticiclone KO, una novità di questa prima parte del 2022

Il campo di Alta pressione che spesso è risultato piuttosto invadente nel Mediterraneo centro-occidentale nei mesi di gennaio e febbraio sembra, arrivati a marzo e dunque subentrati nella primavera meteorologica, molto più remissivo di quanto non lo fosse in pieno inverno. Anticiclone praticamente annientato in questi giorni e continuerà ad esserlo almeno nei prossimi, con un corridoio di correnti artiche costantemente aperto che collega il Mediterraneo all’est Europa, stando almeno a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Cosa comporterà tutto questo?

CONTINUA A LEGGERE.