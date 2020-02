METEO – ANTICICLONE MONSTRE al via con TEMPERATURE PRIMAVERILI, ecco quando il picco

Bel tempo oggi in tutto il nostro Paese

Nella giornata odierna si sono iniziati a farsi sentire i primi effetti dell’Anticiclone africano in rimonta sulla nostra Penisola dopo una breve parentesi instabile durata neanche 36 ore e che ha coinvolto l’Italia fino alla mattina di ieri. Oltre alle condizioni meteo generalmente stabili sul Bel Paese, anche le temperature hanno subito un primo incremento nella giornata di oggi, con massime fino a +19°C sulle Isole Maggiori e fino a +17°C sul nord Italia. Tale incremento non si arresterà ora, ma continuerà ad interessare la nostra Penisola fino ad almeno domenica 23 febbraio, come vedremo.

Un weekend primaverile, ma con qualche annuvolamento sull’alto versante tirrenico

Siamo dunque alle porte di un weekend primaverile, grazie ad un Anticiclone che, posizionato sul Mediterraneo occidentale aspettava solo il momento giusto per tornare a controllare anche la nostra Penisola. Bel tempo e cieli soleggiati soprattutto per la giornata di domani sabato 22 febbraio ovunque, mentre nella giornata di domenica 23 un’ondulazione della corrente a getto porterà della nuvolosità a tratti compatta sull’alto versante tirrenico, con qualche locale e occasionale pioviggine che tuttavia non basterà neanche per bagnare l’asfalto.

Picco del caldo tra domenica e lunedì

Se già oggi le temperature sono risultate tutt’altro che invernali, non sono confortanti le notizie che arrivano dal quadro meteorologico, che vedrebbero un ulteriore incremento dei valori termici nei prossimi giorni. La matrice sub-tropicale unita infatti ad un maggior irraggiamento solare tipico del mese di febbraio, potrebbe far schizzare localmente le temperature anche oltre i +20°C. Ed è effettivamente quello che potrà succedere tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio, quando si raggiungerà il picco del caldo.