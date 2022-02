METEO – ANTICICLONE SUPERSTAR in ITALIA anche nel WEEKEND con TEMPERATURE oltre la norma, i dettagli

Ritrovato bel tempo su tutta Italia

A partire dalla seconda parte della giornata di ieri un evidente miglioramento delle condizioni meteo sta interessando il nostro Paese, dopo che ad inizio di questa settimana è stato coinvolto dal passaggio di una rapida saccatura di matrice polare, che ha comunque riportato la neve a quote di bassa montagna o alta collina in Abruzzo e parte del sud. Schiarite sempre più ampie avanzano comunque anche in quelle aree duramente colpite dal maltempo, con ritrovata stabilità quasi ovunque, grazie allo scivolamento verso est della predetta saccatura che è andata quindi ad azionarsi sul settore balcanico.

Solo qualche isolato rovescio nel messinese tra mattino e pomeriggio odierno

Si è registrata comunque qualche eccezione di maltempo anche nella giornata odierna con i rovesci, perlopiù deboli, che hanno colpito in maniera isolata il messinese tra la mattina e il pomeriggio. Schiarite riguardano invece il resto della Sicilia, che nella giornata di ieri aveva registrato qualche disagio dovuto proprio all’ondata di maltempo. Tale situazione è promossa dal ritorno dell’Anticiclone azzorriano che è tornato ad inglobare l’intero Mediterraneo centro-occidentale, con temperature fino a +25°C in Spagna.

Meteo weekend, nessuna novità rilevante

Non ritroveremo una situazione diversa da quella che si prospetta nei prossimi giorni nel weekend, con il perdurare di una cupola anticiclonica di matrice azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale. Nella giornata di sabato 5 febbraio il passaggio alto di una saccatura di origine polare causerà un richiamo di correnti miti al sud, con le temperature che potrebbero raggiungere valori primaverili stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Temperature oltre la media anche sul resto d’Italia, con un calo atteso nella giornata di domenica 6, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.