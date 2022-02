METEO – Violente MAREGGIATE e forti RAFFICHE di VENTO sferzano la Sicilia, collegamenti interrotti: i dettagli

Cessazione dei fenomeni sull’Italia

Il passaggio di una saccatura di origine polare marittima ha causato tra la giornata di ieri e la prima metà di quella odierna un rapido peggioramento sull’Italia. Tuttavia, nonostante la rapidità, tale perturbazione è stata accompagnata da correnti più fredde di natura polare, con la neve che è scesa fino a quote di bassa montagna o alta collina (scopri dove). Il fronte di maltempo ha gradualmente abbandonato il nostro Paese, con gli ultimi rovesci nel corso di questo pomeriggio.

Ultimi rovesci al meridione

Era chiaro fin dalle prime ore della giornata odierna che le condizioni meteo sarebbero state migliori (anche se non ovunque). Ampie schiarite si sono infatti aperte sulle regioni centrali tirreniche con l’ingresso della ventilazione di tramontana e le precipitazioni che nel corso di questo pomeriggio hanno colpito in maniera solamente residuale l’area dei Nebrodi e in maniera estremamente localizzata la Calabria jonica. Qualche disagio questo peggioramento l’ha però provocato, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Forti mareggiate e violente raffiche di vento raggiungono la Sicilia

Anche (e soprattutto) la Sicilia nella prima parte della giornata odierna ha osservato condizioni meteo perturbate, con l’avvento di piogge e locali temporali che localmente sono risultati anche intensi, in particolare lungo il versante tirrenico, laddove non a caso gli accumuli sono più elevati, con picchi fino a 34 millimetri a Braidi (ME). Ma a portare disagi oggi non sono state le precipitazioni, quanto le violenti raffiche di vento e le forti mareggiate, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

