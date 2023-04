Meteo Aprile – Avvio del mese con freddo e maltempo, ecco le previsioni

Situazione sinottica in Italia e in Europa

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dall’espansione di un campo altopressorio dalle Azzorre verso la Scandinavia, dove ritroviamo valori barici fino a 1030 hPa. Nel contempo una vasta saccatura si estende dal nord della Russia sino al Mediterraneo centrale, dove è in transito una piccola goccia fredda che nelle prossime ore determinerà un peggioramento del tempo sull’Italia.

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi domenica 2 Aprile: Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse in Emilia Romagna con neve in Appennino fino a 1500 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con locali fenomeni anche sulle pianure venete. In serata tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità irregolare in transito. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve a quote medie in Appennino. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulla Sardegna, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento accompagnata da piogge sparse. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino fin verso i 1400-1500 metri.

Meteo domani – Ciclogenesi che nella giornata di lunedì 3 aprile si approfondirà ulteriormente sul Mar Ionio, dove è atteso un valore minimo di pressione di 990-991 hPa, con maltempo al sud e Sicilia. In particolare fenomeni estesi sono attesi su Calabria, nord della Sicilia, Basilicata e Salento dove potranno risultare di forte intensità. Acquazzoni in transito anche su Molise e nord della Puglia, tempo asciutto altrove, ma con nubi di passaggio. Peggiora dalla sera tra Piemonte e Liguria di ponente con fenomeni sparsi, nevosi al di sopra degli 800-1100 metri.

Primavera avanti tutta con aprile 2023 che di solito porta i primi tepori quasi estivi ma che spesso presenza le ultime recrudescenze invernali. Proviamo allora ad elaborare una tendenza meteo per aprile 2023 utilizzando le ultime uscite dei modelli stagionali come ECMWF, CMCC ed NMME. Nel mese centrale della primavera i principali modelli mostrano solo lievi anomalie positive di temperature sull’Europa, in particolare centro-orientale. Questo potrebbe lasciare intendere un mese nel complesso piuttosto freddo. Precipitazioni senza particolari segnali sul vecchio continente, da segnalare locali sotto media tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale e sopra media sull’Europa nord-orientale. Flusso perturbato che dovrebbe risultare piuttosto ondulato con alternanza tra perturbazioni specie atlantiche ed espansioni dell’alta pressione. Non esclusi fenomeni anche importanti di freddo tardivo.

Mese di aprile 2023 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente in media o poco sopra sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere localmente al di sotto.

