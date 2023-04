Meteo – Maltempo ad inizio settimana al sud e Sicilia: rischio nubifragi e venti di burrasca

Vortice instabile in discesa ad ovest dell’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una vortice instabile ha raggiunto nelle ultime ore il Mediterraneo settentrionale, favorendo la genesi di una centro di bassa pressione, pari a 1005 hPa, sul Mar di Corsica. Nella giornata odierna tale centro di bassa pressione raggiungerà entro la fine del giorno la Sicilia, ma nella giornata di lunedì è atteso in rapido approfondimento sul mar Ionio, dove sono previsti valori al suolo fino a 990 hPa, determinando un deciso peggioramento del tempo al sud e Sicilia.

Oggi tempo instabile dapprima su Sardegna e parte del nord, poi anche al centro-sud

Tempo in peggioramento. Giornata di domenica al via con molte nubi e piogge diffuse sulla Sardegna, interessata dagli effetti della ciclogenesi in approfondimento sul mar di Corsica. Le precipitazioni dal tardo pomeriggio-sera si trasferiranno a Sicilia e Calabria. Tempo instabile tra Emilia e settori meridionali di Veneto e Lombardia dove sono previsti acquazzoni e temporali in graduale esaurimento serale. Al centro-sud tempo inizialmente stabile con ampie schiarite, ma con tendenza al peggioramento dal pomeriggio quando acquazzoni e temporali potranno svilupparsi sui settori interni; i fenomeni risulteranno più intensi tra Lazio, Abruzzo, Umbria meridionale e Molise. Neve sull’Appennino a partire dai 1500-1700 metri. Tempo più asciutto sul resto del Paese, salvo qualche acquazzone tra basso Piemonte e Liguria.

Domani maltempo al sud con rischio nubifragi sui settori ionici

Ciclogenesi che nella giornata di lunedì 3 aprile si approfondirà ulteriormente sul Mar Ionio, dove è atteso un valore minimo di pressione di 990-991 hPa, con maltempo al sud e Sicilia. In particolare, fenomeni estesi sono attesi su Calabria, nord della Sicilia, Basilicata e Salento, mentre precipitazioni più intermittenti ed irregolari su Molise e nord della Puglia; tempo asciutto altrove, ma con nubi di passaggio. I fenomeni potranno risultare di forte intensità con cumulate abbondanti in particolare sulla Calabria sud-orientale e nord della Sicilia con accumuli pluviometrici localmente anche di 100 mm giornalieri. Neve sui settori montuosi a partire dai 1300-1600 metri. Acquazzoni e temporali irregolari nel corso del pomeriggio potranno interessare la Sardegna centro-meridionale, ma in rapido riassorbimento. Graduale miglioramento dalla sera con fenomeni in indebolimento.

Mareggiate e venti fino a 100 km/h

Non solo piogge e temporali, ma sono in arrivo anche forti venti su parte dell’Italia. I particolare nella giornata odierna sarà la Sardegna occidentale ad essere interessata da forti venti di Maestrale, con raffiche attese fino a 80 km/h sui settori meridionali. L’approfondimento della ciclogenesi nella giornata di lunedì 3 aprile, attiverà sull’Italia forti venti a rotazione ciclonica attorno al minimo di pressione previsto sul Mar Ionio. Le raffiche raggiungeranno su gran parte d’Italia i 50 km/h, ma con punte di 60-80 km/h sull’alto Lazio, Friuli, Umbria e gran parte del sud e Sicilia. Le raffiche più intense sono attese lungo l’Appennino centro-meridionale e Calabria, dove potranno toccare i 100 km/h. Attese mareggiate nella giornata odierna sulle coste sudoccidentali della Sardegna e nella giornata di domani sulle coste tirreniche della Sicilia e Calabria.

