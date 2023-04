Meteo – Aprile esordisce con il maltempo, con fase più fredda in arrivo e raffiche di Bora fino a 90km/h: i dettagli

Temporali sull’Appennino questo pomeriggio

Nel corso di questo pomeriggio l’intrusione di correnti più fresche ad alta quota stanno determinando lo sviluppo di temporali termoconvettivi isolati o al più sparsi, che riguardano in particolare i settori centro-settentrionali dell’Appennino. Sul resto della Penisola le condizioni meteo appaiono più stabili e accompagnate prevalentemente da cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, quando non stazionarie, risultano inoltre in aumento.

Miglioramento temporaneo in serata

Nella serata odierna è atteso un miglioramento delle condizioni meteo che si tradurrà in un generale esaurimento della fenomenologia e che, in ogni caso, si dimostrerà temporaneo: infatti, già dalla giornata di domani domenica 2 aprile, l’arretramento della struttura anticiclonica che da giorni avvolge la nostra Penisola, favorirà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia, col ritorno di pioggia, possibili temporali e di nevicate in montagna.

Fase di maltempo in arrivo

Nella giornata di domani domenica 2 aprile pertanto l’arrivo di correnti più fresche e instabili in arrivo dai quadranti settentrionali determinerà un primo peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, col ritorno di piogge, possibili temporali e nevicate in montagna. Ciò, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, fungerà da calamita per un richiamo di correnti ancora più fredde di natura artica a partire dall’inizio della prossima settimana, con temperature in ulteriore e generale calo, raffiche di Bora a Trieste che raggiungeranno anche i 90km/h e neve che tornerà a quote di montagna, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Torna la neve in Sicilia e sulle montagne calabresi

Nel mirino del maltempo ad inizio della prossima settimana ci saranno soprattutto le Isole Maggiori e le regioni meridionali, con qualche isolato rovescio che potrebbe interessare le zone interne dell’Abruzzo con fiocchi a quote di montagna. La neve tornerà ad imbiancare le cime siciliane a partire dai 1.200/1.400 metri e le montagne calabresi a partire da quote leggermente più alte. Qualche rovescio raggiungerà anche l’arco alpino e prealpino piemontese, nevoso nella serata di lunedì 3 aprile a partire dai 1.300/1.400 metri e con quota neve in successivo abbassamento nella notte anche su valori inferiori ai 1.000 metri.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.