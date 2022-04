METEO – Aria FREDDA in arrivo tra PASQUA E PASQUETTA, incerto il seguito ma con possibile instabilità. TENDENZA

Torna l’alta pressione sul Mediterraneo

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo il passaggio di un fronte freddo nel weekend che ha portato tempo instabile ed un generale calo termico, sul Mediterraneo è in espansione un promontorio anticiclonico con conseguente miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Penisola Italiana. Giornata odierna che vedrà infatti sole prevalente da Nord a Sud ma clima ancora fresco a causa delle residue correnti settentrionali che mantengono le temperature al di sotto delle medie del periodo.

Tempo stabile e temperature oltre i 20°C nei prossimi giorni ma con cieli offuscati

Nel corso dei prossimi giorni la saccatura depressionaria presente in Atlantico si estenderà sulla Penisola Iberica per poi isolarsi proprio tra Penisola Iberica e nord Africa, mentre sul Mediterraneo centrale si andrà a rinforzare il promontorio di alta pressione. Tale configurazione barica andrà ad attivare delle correnti sud-occidentali che dal continente africano andranno ad interessare la Penisola Italiana. Italia quindi con tempo stabile e asciutto nel corso della settimana di Pasqua con temperature in aumento, che al Nord-Ovest, Sardegna e regioni tirreniche potranno sfiorare i 25°C. Cieli che però non saranno completamente sereni ma disturbati da nuvolosità alta in transito dovuta ad infiltrazioni umide in quota e alla presenza di pulviscolo di sabbia del deserto del Sahara.

Aria fredda in arrivo tra Pasqua e Pasquetta?

La settimana di Pasqua sarà caratterizzata, come abbiamo appena visto, da tempo stabile e temperature in aumento fino anche a 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo, con clima quindi di stampo primaverile. Ma questo potrebbe durare poco. Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS vedono per gli ultimi giorni della settimana l’anticiclone delle Azzorre elevarsi in atlantico tra Isole Britanniche e Scandinavia con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Questo andrà a bloccare i flussi atlantici verso l’Europa e consentirebbe all’aria molto fredda dal Nord-Est europeo di dirigersi verso il Mediterraneo. Impulso di aria fredda che potrebbe interessare l’Italia proprio tra Pasqua e Pasquetta, portando le temperature anche sotto le medie del periodo.

