METEO – Arriva il BREAK estivo in ITALIA, temperature in PICCHIATA ecco dove e QUANDO

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nella notte tra ieri e oggi alcuni temporali hanno lambito il nord Italia apportando condizioni di maltempo tra Trentino Alto Adige e Veneto. La situazione sinottica attuale vede un campo d’alta pressione che sta lasciando infiltrare aria più fresca ed instabile dai quadranti settentrionali. Nelle prossime ore avremo instabilità sui rilievi, che si accentuerà ancora di più nella giornata di domani. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per domenica 24 luglio

Meteo oggi – Quest’oggi l’italia sarà interessata da un campo barico livellato attorno ai 1017 hPa con condizioni meteo sostanzialmente stabili su tutto il Paese. Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite sui settori di nordovest ed Alpi, ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio isolati fenomeni sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con sole prevalente su tutte le regioni, locali addensamenti in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo nubi basse addossate alla Calabria tirrenica. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, isolati fenomeni sulle zone interne della Calabria e Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Come già anticipato la giornata di domani vedrà ancora condizioni meteo stabili, ma con maggiore instabilità sui rilievi. Di seguito vediamo le previsioni meteo.

Meteo domani

Queste le previsioni meteo per domani 24 luglio: Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata fenomeni in sconfinamento su Piemonte, Lombardia e Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locale instabilità tra Lazio e Abruzzo, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno su tutte le zone. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche innocuo addensamento sui rilievi di Molise, Campania e Basilicata; sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Per la prossima settimana come anticipato avremo un peggioramento delle condizioni meteo, ma vediamo dove.

Tendenza meteo per la prossima settimana: possibile break estivo in arrivo

L’alta pressione sarà lentamente erosa sul suo bordo orientale, favorendo l’ingresso di una saccatura depressionaria entro l’ultima settimana di luglio. Un primo passaggio in quota di masse d’aria più fresche si osserverà tra martedì e mercoledì, quando sul nord Italia si registrerà una prima flessione termica, seppur con temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, ma con acquazzoni e temporali che potrebbero coinvolgere gran parte delle regioni. Breve rimonta in quota anticiclonica giovedì, poi atteso nuovo passaggio instabile tra venerdì e sabato con nuovi temporali al nord e zone interne del centro. Le temperature tenderanno a scendere al nord, mentre al centro-sud si registrerà solo una lieve flessione, ma con valori che si manterranno decisamente al di sopra delle medie del periodo.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni