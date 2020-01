METEO: arriva una perturbazione con piogge e neve in ITALIA, vediamo le regioni più colpite

Giornata di sole e nebbie grazie all’anticiclone, ma presto una battuta d’arresto

Un vasto campo di alta pressione domina dalle Isole Azzorre al Mediterraneo passando per l’Europa centrale. Solo tra Penisola Iberica e nord Africa resiste una circolazione depressionaria con aria fredda in quota che porta maltempo. In Italia anche nella giornata di oggi le condizioni meteo saranno stabili da Nord a Sud con sole prevalente. Non mancheranno comunque nebbie e foschie soprattutto nelle prime ore di giorno specie sulla Pianura Padana e sulle zone interne del Centro-Sud. Gennaio continua così in modo piuttosto anomalo, una perturbazione è però prevista nel prossimo weekend che porterà un peggioramento meteo anche intenso per alcune regioni.

Meteo in peggioramento da domani con piogge e temporali in Italia

Nelle prossime ore il vasto anticiclone tenderà a cedere e la goccia fredda presente sulla Penisola Iberica verrà parzialmente inglobata dal flusso atlantico. Una volta presa verrà spostata verso est fino a raggiungere l’Italia dove ci attendiamo un peggioramento meteo. Prime precipitazioni nella giornata di domani, Venerdì 24 gennaio, su Sardegna ed estremo Nord-Ovest. A seguire fenomeni in estensione sull’Emilia Romagna e regioni centrali, specie sul versante tirrenico. Fenomeni che potrebbero risultare più intensi e localmente anche a carattere di temporale tra Liguria e alta Toscana.

Temperature in calo ma ancora sopra media, neve in arrivo anche sotto i 1000 metri

Valori di temperatura che al momento si presentano dai 3 ai 5 gradi al di sopra delle medie del periodo su tutto lo Stivale. Tra domani e Sabato assisteremmo ad un calo delle temperature ma con valori che si porteranno comunque vicini alle medie del periodo. L’aria infatti associata al peggioramento meteo rimane di origine atlantica e dunque non particolarmente fredda. Il calo delle temperature previsto favorirà anche il ritorno della neve specie sull’Appennino settentrionale, qui non si escludono fiocchi anche sotto i 1000 metri con accumuli localmente abbondati sopra i 1400-1500 metri. Neve in arrivo anche sulle Alpi occidentali intorno ai 1000 metri e sull’Appennino centrale sopra i 1500-1600 metri.