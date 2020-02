METEO – Arriva una PERTURBAZIONE NORDATLANTICA per il prossimo WEEKEND, con PIOGGE e possibili TEMPORALI, i dettagli

Per il prossimo fine settimana, nonostante l’Alta pressione in seguito a questa ondata di maltempo tenti di riavvolgere la nostra Penisola, è attesa una nuova perturbazione. La corrente a getto subirà una nuova ondulazione, respingendo verso meridione il tentativo da parte dell’Anticiclone e favorendo di fatto l’affondo di una nuova saccatura di origine polare marittima che innescherà con tutta probabilità la formazione di un minimo di bassa pressione orografico al nord Italia, vediamo cosa comporta.

Per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 27 febbraio nonostante lo spostamento della perturbazione verso oriente, il maltempo continuerà ad interessare la nostra Penisola, colpendo nella mattina la Puglia accompagnato anche da raffiche di vento oltre i 100km/h. Nel corso del pomeriggio il progressivo allontanamento della perturbazione favorirà il ritorno dei venti dai quadranti sudoccidentali sul versante tirrenico, i quali unitamente ad una circolazione instabile che risiede ancora nel Mediterraneo, saranno responsabili del fenomeno dello stau: nuovo maltempo dunque sulle aree pedemontane dell’alta Toscana in serata in estensione verso il Lazio interno nella tarda sera, con fenomeni localmente anche intensi e neve intorno ai 1100/1200 metri.

Maltempo con piogge in pianura e neve sulle Alpi

Con l’arrivo del weekend che è cavallo tra febbraio e marzo, potrebbe arrivare quello che durante questo inverno è arrivato poche volte, ovvero la neve sulle montagne. In particolare le Alpi sarebbero quelle maggiormente interessate da tale fenomenologia, mentre l’Appennino potrebbe assistere a precipitazioni nevose solo a partire da quote medio-alte. In ogni caso la natura dell’aria polare marittima è fredda, ma mitigata ai bassi strati dal suo passaggio in Oceano, indi per cui per le zone di pianura si tratterà di piogge e possibili temporali. L’instabilità caratterizzerà soprattutto le regioni centro-settentrionali, mentre è da valutare ancora un possibile interessamento del sud Italia.