METEO – Arrivano PIOGGE, TEMPORALI e NEVE a bassa quota in ITALIA nella prossima settimana? Ecco la TENDENZA

Anticiclone su Mediterraneo porta tempo stabile e aumento termico

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Un robusto anticiclone che nei giorni scorsi si trovava situato tra Atlantico ed Europa occidentale, sta spostando i suoi massimi di pressione sul Mediterraneo. Questo porta tempo stabile in Italia con cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo qualche addensamento tra Liguria, Toscana e Pianura Padana. Anticiclone che porta anche un aumento termico su tutto il Paese, con temperature al di sopra della media anche di 2-4 gradi e clima gradevole specie nelle ore centrali della giornata. Bel tempo che persisterà almeno fino alla giornata di domani su tutta l’Italia.

Peggiora al Nord nella giornata di venerdì

A partire dalla giornata di venerdì i massimi di pressione si sposteranno verso sud-est e l’alta pressione inizierà a cedere sul Mediterraneo, con una blanda saccatura atlantica in arrivo sull’Italia. Nuvolosità in graduale aumento sulle regioni settentrionali, con piogge sparse attese solo dalle ore serali e nella notte su sabato. Precipitazioni che interesseranno soprattutto la Pianura Padana e il Piemonte, con piogge sparse e neve fino alla bassa montagna, localmente fino a quote collinari. Ancora bel tempo con cieli soleggiati invece al Centro-Sud grazie all’alta pressione che continua a fare da protezione.

Meteo weekend: molta nuvolosità al Centro-Sud ma con poche fenomeni

Nel corso del weekend, con l’alta pressione in ulteriore cedimento, la blanda saccatura depressionaria proverà ad interessare anche il resto dell’Italia, con geopotenziali in calo in quota ma con pressione ancora molto elevata al suolo. Avremo cosi tra sabato e domenica molta nuvolosità in transito sulle regioni centrali e meridionali ma con pochi fenomeni associati, con precipitazioni soprattutto a carattere isolato e qualche fiocco in montagna. Più stabile e soleggiato invece sulle regioni settentrionali. Temperature in lieve calo che si porteranno in media con quelle del periodo. Nella prossima settimana potrebbe arrivare qualcosa di più consistente?

