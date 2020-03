METEO – Arrivano SUPER CONFERME, l’aria GELIDA è pronta a IRROMPERE sull’ITALIA. Ecco quando

Con le attuali proiezioni dei modelli, pur trovandoci ad un’elevatissima distanza temporale, è già possibile effettuare una prima stima di quelli che potrebbero risultare i settori maggiormente a rischio fenomeni intensi e nevicate fino a quote molto basse. L’irruzione gelida infatti potrebbe portare i fiocchi fin verso le pianure su gran parte delle regioni adriatiche: Friuli, Triveneto, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Anche sulla pianura padana non sono esclusi episodi simili.

SCENARIO gelido destinato a durare anche fino ai primi giorni di aprile?

Attualmente è presto per fare delle proiezioni attendibili circa il periodo successivo all’ondata gelida attesa per l’inizio della prossima settimana. Quel che sembra certo, comunque, è che potrebbe attivarsi una lunga fase caratterizzata da maltempo e neve fino a quote molto basse per diversi giorni. L’isolamento eventuale della goccia fredda sulle regioni tirreniche permetterebbe infatti ai fenomeni nevosi di spostarsi anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna.