METEO – ASSALTO ATLANTICO in arrivo: atteso MALTEMPO in ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi instabilità pomeridiana sui rilievi montuosi del centro-nord

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono rimaste prevalentemente stabili sull’Italia, grazie alla prevalenza dell’Alta pressione di matrice azzorriana, il cui faticoso recupero del Mediterraneo centrale ha portato visibilmente i suoi effetti, che vengono però disturbati da un flusso di aria più fresca e instabile che interessa principalmente la Penisola balcanica: questo infatti, oltre a contenere le temperature all’interno delle rispettive medie di riferimento, pone le basi per lo sviluppo di temporali termoconvettivi sui rilievi montuosi delle regioni settentrionali che hanno colpito (e stanno tutt’ora colpendo) i settori predetti nel corso di questo pomeriggio.

Domani giornata di maltempo

La prima metà della giornata di domani mercoledì 3 giugno passerà all’insegna della stabilità, seppur i cieli appariranno via via sempre più nuvolosi sulle regioni settentrionali. Sarà il preludio dell’arrivo del maltempo, grazie alla progressione di una saccatura di origine nordatlantica dai quadranti nord, che porterà effetti più evidenti sull’Italia a partire dalla giornata successiva. Per il pomeriggio di domani dunque e fino alla serata si attendono fenomeni sparsi e di debole o al più moderata intensità e solo localmente intensi. Probabile instabilità pomeridiana con lo sviluppo di qualche temporale termoconvettivo sulla dorsale appenninica centro-meridionale, con possibili sconfinamenti verso il frusinate. Temperature che non subiranno particolari scossoni rispetto alla giornata di oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Triveneto, alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie nella seconda parte della giornata su Valle d’Aosta orientale, settori settentrionali del Piemonte e settori nord-occidentali della Lombardia; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, su settori orientali di Umbria e Lazio, zone interne e montuose di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati su zone interne e montuose di Lazio meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento nei valori massimi sulla Sardegna, specie settori settentrionali dell’isola. Venti: tendenti a localmente forti meridionali sulla Liguria. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.