Meteo – Assalto polare nel Weekend riporta piogge, temporali, ma anche calo termico con neve in Italia, ecco dove

Breve pausa dal maltempo

Una breve pausa dal maltempo sta interessando la nostra Penisola dopo che nella giornata di ieri piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio hanno portato diversi danni e disagi in alcune zone. Il fronte instabile ha infatti abbandonato lo stivale, favorendo un aumento del campo barico sull’Italia, responsabile della prevalente assenza di fenomeni, che comunque in maniera isolata appaiono sulla Toscana centro-settentrionale in queste ore.

Maltempo torna già nelle prossime ore

Come anticipato in precedenza, la pausa dal maltempo sarà breve e già dalle prossime ore rovesci e possibili temporali potranno tornare a fare ingresso sull’Italia (scopri dove di preciso). Tale peggioramento non sarà accompagnato da variazioni significative sul fronte termico, con valori che rimarranno pertanto autunnali o, in alcuni casi, specie al nord, tardoautunnali. L’ingresso ulteriore di correnti più umide e instabili di origine atlantica è inoltre alla base di questo peggioramento.

Domani passaggio perturbato sull’Italia

Tra la tarda serata odierna e la giornata di domani venerdì 18 novembre pertanto l’Italia sarà interessata da un passaggio perturbato, con piogge e possibili temporali che si concentreranno comunque principalmente sui settori tirrenici dello stivale, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo. I fenomeni potrebbero risultare localmente anche intensi e a carattere di nubifragio sulla Calabria tirrenica, in Umbria, e nelle zone interne tra la Campania e il Lazio. Un miglioramento si evidenzia nella seconda parte di giornata, in un contesto che si manterrà comunque perturbato su parte del sud, specie, ancora una volta, tirrenico. E per il Weekend?

Nuovo attacco perturbato in arrivo nel Weekend

Un nuovo attacco di maltempo, questa volta di stampo polare marittimo, è in arrivo nel Weekend a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria pilotata da un centro di bassa pressione che si posizionerà sul Mar Baltico e che segnerà circa 1010hPa. L’affondo riporterà maltempo diffuso sulle regioni centro-meridionali della nostra Penisola tra la giornata di sabato 19 e quella di domenica 20 novembre, con piogge e temprali localmente anche intensi specie su versante tirrenico. Tale peggioramento sarà accompagnato da un calo delle temperature con conseguente abbassamento della quota neve, che si attesterà tra i 1.400/1.600 metri nel pomeriggio di sabato sui Simbruini e notevolmente più alta sull’Appennino Lazio-Abruzzese (in rapida discesa in serata quando tuttavia a mancare saranno i fenomeni).

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni.