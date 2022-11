Meteo – Forte maltempo ha flagellato nelle scorse ore l’alto Lazio, paura a Tuscania: cede l’asfalto di una strada, allagamenti a Civitavecchia

Piogge, temporali e nubifragi hanno colpito l’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico hanno mostrato un quadro incline al maltempo nella giornata odierna sull’Italia, con piogge, temporali e locali nubifragi che sono andati a colpire soprattutto i settori tirrenici del Paese dalla Toscana all’alta Calabria. Questo a causa di un corridoio di correnti perturbate di natura atlantica che ha innescato quest’oggi un vortice depressionario sul Mediterraneo centrale approfittando di una fase di debolezza dell’Anticiclone.

Prossime ore caratterizzate ancora dal maltempo in Italia

Nel corso delle prossime ore rovesci e temporali continueranno ad interessare ancora alcune aree del sud Italia (scopri quali) in maniera localmente anche intensa e a carattere di nubifragio. Le condizioni meteo si manterranno invece generalmente e relativamente più stabili e asciutte sulle regioni centro-settentrionali, con temperature che si attestano su valori comunque pienamente autunnali o, in alcuni casi, tardoautunnali.

Forte maltempo sull’alto Lazio tra la sera di ieri e la mattina di oggi

Le forti piogge e temporali, localmente anche a carattere di nubifragio, hanno provocato talvolta disagi e danni; quest’oggi hanno interessato soprattutto la Campania e in particolare Sapri, ma alcune situazioni spiacevoli e disagevoli hanno interessato anche l’alto Lazio tra la serata di ieri e la mattinata di oggi. A Civitavecchia nella serata di ieri si è completamente allagata via Garibaldi e, stando a quanto si apprende dal sito “newtuscia.it“, la Protezione Civile avrebbe consigliato ai cittadini di evitarla. Ma non è l’unica situazione di disagio segnalata nella città e nel Lazio nord, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Carenza di acqua a Civitavecchia dovuta al maltempo, paura a Tuscania dove ha ceduto l’asfalto di una via: nessuna persona ferita

Stando a quanto si apprende dal sito “fanpage.it” Civitavecchia quest’oggi ha dovuto fare i conti con la mancanza d’acqua, dato che l’azienda gestrice Acea Ato 2 ha dovuto ridurre la portata dell’impianto Poggio Capriolo a causa delle avverse condizioni meteo. Paura invece a Tuscania, dove stando a quanto si apprende nuovamente dal sito “newtuscia.it” l’asfalto avrebbe ceduto in via Fontana Nuova, coinvolgendo un’automobile di passaggio il cui conducente è uscito miracolosamente illeso. Chiuso il tratto che da viale Trieste conduce alla Strada Provinciale 12 che sovrasta via Fontana Nuova per ripristino del manto stradale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.