METEO – ATTACCO di MALTEMPO con NUBIFRAGI e CALO TERMICO: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo al nord, caldo al centro-sud

Nella giornata odierna l’Italia si presenta divisa a metà dal punto di vista meteorologico: al nord le condizioni meteo appaiono spesso perturbate, in particolare sui settori nordoccidentali, dove si azionano piogge e temporali localmente anche intensi a causa dell’avanzamento di correnti più fresche e instabili di natura atlantica in arrivo da nordovest. Un calo delle temperature viene associato al passaggio dei fenomeni. Il tempo risulta invece migliore sulle regioni centro-meridionali, accompagnato da un clima molto caldo a causa di un richiamo di correnti subtropicali innescato proprio dal transito della perturbazione che sta portando maltempo al settentrione.

Domani giornata di maltempo con nubifragi

Nella giornata di domani giovedì 18 agosto la saccatura depressionaria proseguirà la sua corsa verso il Mediterraneo centrale, con un ulteriore affondo che inasprirà le condizioni di maltempo al nord, dove i fenomeni sono previsti anche intensi e a carattere di nubifragio in particolar modo sulla Liguria centrorientale, Lombardia centro-settentrionale e in Trentino Alto Adige, con maltempo comunque diffuso e in estensione in serata sul medio Tirreno. Possibili anche in questo caso fenomeni intensi e accompagnati da un calo delle temperature piuttosto sensibile. La neve torna oltre i 3.000/3.200 metri su tutto l’arco alpino centroccidentale. Rimane invece più asciutto e più stabile altrove con caldo tipicamente estivo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla fascia centrale della pianura lombarda e adiacenti zone prealpine, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori occidentali e meridionali della Lombardia, sulle zone di pianura del Piemonte nord-orientale e su Liguria centro-orientale, settori appenninici e occidentali dell’Emilia-Romagna, pianura del Veneto occidentale e Toscana centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana e su Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, dal pomeriggio su Sardegna centro-settentrionale, Umbria, Marche e rilievi dell’Abruzzo settentrionale, in estensione entro la serata al Lazio, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su Umbria, Marche centro-settentrionali e settori centro-settentrionali e tirrenici del Lazio, deboli sulle restanti zone. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in aumento, localmente anche sensibile, al Sud e sulle zone adriatiche abruzzesi e molisane, in diminuzione anche sensibile sulla Sardegna, al Nord e su Toscana, Umbria e Marche; valori massimi generalmentre molto elevati sui settori adriatici abruzzesi e molisani e al meridione, da elevati a localmente molto elevati sulle zone interne pianeggianti di Lazio e Marche, nelle valli e conche dell’Umbria e sulla Sardegna meridionale, localmente elevati su Marche, Romagna e Toscana orientale. Venti: forti occidentali sulle coste della Sardegna settentrionale, in estensione serale, con direzione da nord-ovest, ai settori occidentali e meridionali dell’isola; forti sud-occidentali sulle creste dell’Appennino centrale, campano e romagnolo e sui rilievi sardi. Mari: inizialmente molto mossi il Tirreno centrale prospiciente le coste laziali e il Tirreno meridionale settore ovest, con moto ondoso in attenuazione; tendenti a molto mossi dal pomeriggio-sera il Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno centrale prospiciente le Bocche di Bonifacio.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di domani, Giovedì 18 agosto 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.