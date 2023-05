Meteo – Attacco di maltempo con possibili locali nubifragi: scatta l’allerta rossa della Protezione Civile, ecco dove

Peggioramento in atto in serata

A seguito di una giornata comunque in prevalenza stabile e asciutta, nonostante qualche nota di residuale maltempo abbia interessato in particolare il meridione, le condizioni meteo risultano attualmente in peggioramento a causa di un nuovo impulso instabile. Una saccatura depressionaria sta affondando sul Mediterraneo centrale riportando piogge e occasionali temporali localmente anche intensi a partire dal nordovest.

Domani maltempo in tutta Italia con possibili locali nubifragi

La giornata di domani mercoledì 10 maggio si caratterizzerà per l’estensione del maltempo su praticamente l’intera Penisola, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio possibili in particolare sulle zone di confine tra Toscana e Liguria, Emilia Romagna, alto Piemonte, settori centrali interni (specie di sponda tirrenica) e zone interne di Campania e Sicilia. Neve che tornerà ad imbiancare le cime alpine più elevate, mentre le temperature in questo contesto appariranno stazionarie o in diminuzione anche sensibile nei valori massimi in alcune aree del Paese.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, Toscana, Marche settentrionali, Umbria settentrionale ed occidentale, Lazio interno centrale e meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata tirrenica e settori più settentrionali della Calabria tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori pianeggianti del Veneto e sull’Emilia-Romagna nord-orientale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro-Sud peninsulare e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Nord e Sicilia e sulla Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna; localmente forti nord-orientali sui settori adriatici settentrionali. Mari: da molto mosso ad agitato il Mar di Sardegna; tendenti a molto mossi il Mar Ligure al largo, il Canale di Sardegna e i settori ovest di Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 10 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento.

