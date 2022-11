Meteo – Attacco di maltempo in Italia, parvenza di Autunno: la Protezione Civile dirama l’allerta: ecco dove

Maltempo in ingresso in Italia

Fin dalle prime ore della notte in realtà è evidente un peggioramento delle condizioni meteo che interessa principalmente l’alto versante tirrenico, con rovesci localmente anche intensi che si stanno estendendo verso la Lombardia nella serata corrente, andando a colpire anche alcune altre aree del Paese (scopri quali). Questo a causa della discesa di correnti più umide e instabili di natura atlantica verso il Mediterraneo centro-occidentale, causa, più in generale, di maggiore nuvolosità al centro-nord.

Domani ancora maltempo, goccia fredda si sposta verso il Mediterraneo occidentale

Nella giornata di domani giovedì 10 novembre l’evoluzione sinottica mostra l’isolamento di una goccia fredda dall’attuale saccatura depressionaria in affondo, che traslerà rapidamente verso il Mediterraneo occidentale, provocando un miglioramento delle condizioni meteo in Italia dal pomeriggio con rovesci solamente residui. Tra la notte e la mattina saranno tuttavia possibili rovesci e possibili temporali che colpiranno ancora l’alto versante tirrenico, con il coinvolgimento anche della Toscana centro-settentrionale e il nordest. Tempo che si manterrà più stabile altrove, con temperature che non subiranno significative variazioni se non laddove il maltempo si azionerà, segnando un calo soprattutto dei valori massimi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nella prima parte della giornata, sul Friuli Venezia Giulia, settori adriatici di Veneto ed Emilia-Romagna, Liguria centro-orientale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Liguria, Emilia-Romagna, Triveneto e Toscana, e su Lombardia orientale, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile aumento su Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Toscana, Umbria e Lazio. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 10 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

