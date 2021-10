METEO – ATTACCO PERTURBATO sull’ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI, la Protezione Civile emette ALLERTA

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni centro-meridionali, ad eccezione della Toscana, e su Emilia Romagna centro-orientale e costa del Veneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Lazio settentrionale e orientale, Abruzzo centro-settentrionale, Puglia e Sardegna meridionali e Sicilia occidentale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento su Sardegna e Sicilia. Venti: tendenti a localmente forti dai quadranti settentrionali su Liguria, Alta Toscana e settori adriatici settentrionali; tendenti a forti orientali sulla Sicilia meridionale, con rinforzi di burrasca dalla sera. Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure e il Mar di Sardegna, tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

La presenza di una circolazione depressionaria nel cuore del Mediterraneo porterà un nuovo peggioramento del tempo per domani sabato 23 ottobre, con piogge e possibili temporali che interesseranno principalmente i settori centrali, ma che potranno colpire anche la Puglia meridionale e i settori jonici della Calabria. Non escludibili isolati rovesci o temporali anche sui Nebrodi e sul versante tirrenico della Sardegna. Più asciutto e relativamente più stabile altrove e soprattutto al nord, grazie all’ingresso della ventilazione settentrionale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nonostante un miglioramento si sia fatto strade su molte delle aree coinvolte dal maltempo tra la nottata e il pomeriggio odierno, le condizioni meteo continuano a risultare piuttosto perturbate in Sicilia, che rappresenta una delle poche eccezioni instabili e dove i fenomeni appaiono comunque localmente anche piuttosto intensi . Tutto ciò all’interno di un contesto climatico piuttosto mite al centro-sud per effetti di un richiamo di correnti sciroccali.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 23 ottobre 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria