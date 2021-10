METEO – Miglioramento solo temporaneo in vista nelle PROSSIME ORE, poi nuovo PEGGIORAMENTO

Le immagini satellitari coadiuvati dal supporto di un radar meteorologico evidenziano condizioni meteo perlopiù stabili attualmente, con residui rovesci in azione in diversi settori del Paese. Piogge e acquazzoni interessano infatti alcune aree delle Marche e dell’ Umbria , ma anche l’alta Campania e le zone meridionali della Sicilia, con particolare riferimento al siracusano. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo questa situazione è destinata solamente ad un temporaneo miglioramento in serata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

L'affondo di tali correnti nel cuore del Mediterraneo causano un richiamo di correnti miti soprattutto sulle regioni centro-meridionali dove è piuttosto evidente un regime di ventilazione prevalentemente sciroccale, con le temperature che hanno subito un lieve aumento. Il clima appare dunque piuttosto mite specialmente sulle regioni centro-meridionali, fatta eccezione per le aree coinvolte dal maltempo, con i fenomeni che sono invece stati accompagnati da un calo termico.

Verso un graduale esaurimento della fenomenologia in serata, ma solamente temporaneo

Come quindi accennato in precedenza, nel corso della serata odierna e dunque nelle prossime ore, le condizioni meteo potrebbero andare incontro ad un ulteriore graduale miglioramento, con l’esaurimento progressivo della fenomenologia e tempo che potrebbe risultare asciutto ovunque o quasi, fatto salvo per isolate eccezioni riscontrabili soprattutto nelle zone interne del centro. Tuttavia, già domani sabato 23 ottobre le cose potrebbero cambiare in favore di un nuovo peggioramento, con piogge e temporali anche intensi che potrebbero interessare ancora una volta soprattutto i settori centrali, come approfondiremo meglio in un altro editoriale.